Grafenegg: Die Jugend im Park

Knapp zwei Wochen waren sie da: 59 junge Musikerinnen und Musiker aus 29 Nationen – von den USA bis zur Ukraine. Und musizierten und konzertierten in Labs und Workshops, (Orchester-) Proben und Meisterkursen in der diesjährigen Grafenegg Academy am hiesigen Campus. Mit dabei nicht nur neun Mitglieder der Orchesterakademie von NÖs Tonkünstler-Orchester, sondern auch die junge Tullner Bratschistin Selina Pilz. Zum Academy-Abschluss gab's zwei Preludés im Grafenegger Schlosshof und eine Late Night Session – mit der Uraufführung von George Crumbs „Kronos-Kryptos“ für Percussion. Und: ein Abschlusskonzert am Sonntag im Wolkenturm – mit HK Grubers „Nebelsteinmusik“.

Und mit Europas Jugendsinfonieorchester, kurz: EUYO, kommen kommende Woche schon die nächsten jungen Musikerinnen und Musiker in den Schlosspark. Um, mit Julia Fischer an der Sologeige, im Wolkenturm zu konzertieren. Am 29. Juli am Programm: Beethoven und Strauss.

www.grafenegg.com