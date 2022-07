Grafenegg Academy Der Campus im Grafenegger Schlosspark

Bleibt zwei Wochen in Grafenegg und konzertiert am 6. und 18. August im Wolkenturm: das Jugendorchester von Europas Union, kurz: EUYO. Foto: Nancy Horowitz

B is Sonntag waren sie da, die 64 jungen Musiker(innen) aus 25 Nationen. Zum Proben, Üben, Musizieren, Konzertieren, am Nachmittag, am Abend und in der Nacht. Und mit Musik von Johann Strauss bis HK Gruber.