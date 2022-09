Grafenegg: Eine Gala im Turm und viele Preise für NÖ

Werbung

Gleich zwei Jubiläen wurden bei der gestrigen Verleihung des österreichischen Musiktheaterpreises gefeiert: das zehnjährige Bestehen desselben und die 100- jährige Unabhängigkeit Niederösterreichs. Grafenegg selbst darf auf 16 Jahre Kultur zurück blicken und sei „zum Symbol für die reiche Kulturlandschafts Niederösterreichs geworden“, so Landesrat Martin Eichtinger in seiner Eröffnungsrede.

Wie wichtig Grafenegg als österreichische Kulturstätte geworden ist, bewies am Dienstagabend auch die anwesende Prominenz: Schon vor Veranstaltungsbeginn tummelten sich Stars auf den Wiesen vor dem Wolkenturm. Anna Netrebko war da zu sehen, die später als beste weibliche Hauptdarstellerin für ihre Lady Macbeth (Wiener Staatsoper) ausgezeichnet wurde. Auch die eben 85 gewordene Operndiva Gundula Janowitz war gekommen. Ihr wurde später der Musiktheaterpreis für ihr Lebenswerk verliehen. Neben diesen Größen des internationalen Musiktheaters waren aber auch ganz andere Stars zu sehen. So etwa die aus Baden stammende Schauspielerin und Ex-Prinzipalin der Raimundspiele Gutenstein Andrea Eckert, die Andrea Breth den Preis für die beste Regie überreichte. Auch Kabarettist Dirk Stermann war unter den Gästen – wie sich herausstellte, ein groß Fan des Wiener Impulstanz-Festivals, das er als beste Gesamtproduktion der Kategorie Tanz auszeichnen durfte.

Aber auch Niederösterreich selbst war gebührend vertreten. Dass Kunst und Kultur in Niederösterreichs Geschichte eine gewichtige Rolle spielen, daran erinnerte Landesrat Martin Eichtinger und betonte auf der Bühne des Wolkenturms, wie wichtig es für das Land sei, seine Künstlerinnen und Künstler zu fördern und ihnen „auch in schweren Zeiten die Hand zu reichen“. Das bewiesen an diesem Abend gleich vier niederösterreichische Preisträger. So gewann der gebürtige Waidhofner Günther Groissböck den Off-Theaterpreis für sein Regiedebüt das „Tristan-Experiment“ an der Kammeroper Wien. Der Bassist sang just an diesem Abend den Sarastro an der Wiener Staatsoper. Daher nahm stellvertretend seine Isolde (Kristiane Kaiser) den Preis von Paul Gessl (Geschäftsführer von NÖs Kulturholding NÖKU) entgegen.

Der Sonderpreis in der Kategorie „Festival“ ging an Grafenegg selbst, und zwar an das allsommerliche Festival, das heuer schon zum 16. Mal den Grafenegger Schlosspark bespielte. Und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich wurde in der Sonderkategorie „Orchester“ ausgezeichnet - auch weil "dieses Orchester es heute ohne Probleme mit den ganz Großen aufnehmen könne", so Laudator Gustav Danziger und "Niederösterreichs Investition fruchtbar geworden sei“.

Sehr eindrucksvoll auch die mit dem Medienpreis ausgezeichnete und seit 2008 durch ihre Gala "Klassik unter Sternen" auch mit Göttweig eng verbundene Mezzosopranistin Elina Garanča - und das trotz krankheitsbedingter Abwesenheit. Staatsoper-Generaldirektor Bogdan Roščić nahm den Preis für „eine der wichtigsten Künstlerinnen des Musiktheaters“ entgegen, wie er betonten und lobte dabei Garančas starken Willen, die es sich trotz Krankheit nicht nehmen lässt, zu singen. Nur an diesem Abend gönne sich die Operndiva eine Pause - und erfreute das Publikum "nur" mit einer Aufnahme ihrer "Carmen" aus der Arena di Verona.

Der eindeutige Gewinner des Abends war die vielfach nominierte und von einer Expertenjury unter dem Vorsitz von Kulturjournalist Heinz Sichrovsky, darunter auch die NÖN, ausgewählte Wiener Staatsoper, die gemeinsam mit ORFIII einen ganz besonderen Preis erhielt, der dieses Jahr bereits zum zweiten und "hoffentlich letzten" Mal verliehen wurde: den Sonderpreis für Courage und Ermutigung während der Pandemie. Denn anders als andere große Opernhäuser der Welt arbeitete die Staatsoper auch während ihrer Schließtage gemeinsam mit dem ORFIII die ganze Zeit über weiter, um ihr Publikum über Fernsehen- und Liveübertragungen zu erreichen und ihm durch ausgezeichnete Inszenierungen und musikalische Leistungen Mut zuzusprechen.

Und so wurde der Abend, trotz der zunehmenden Kälte, die Zuschauern wie Preisträgern vor dem Grafenegger Wolkenturm zusetzte, zu einem bewegenden Ereignis, das wieder einmal bewies, dass Kunst und Kultur auch in finsteren Zeiten nicht verstummen dürfen.