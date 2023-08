Ein Sommernachtstraum mit lustigen Streichen

Traumhaft verspricht der heutige Freitagabend im Wolkenturm zu werden, denn gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester (das sein 50-jähriges Grafenegg-Jubiläum begeht) unter der Leitung von Yutaka Sado sind auch Nikola Hillebrand (Sopran) und die aus Niederösterreich stammende Mezzosopranistin Patricia Nolz als Solistinnen zu erleben, Cornelius Obonya übernimmt die Sprecherrolle, Obonyas Frau Carolin Pienkos führt Regie. Gleichsam als Vorprogramm zu Oberon und Puck sind auch „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ als Tondichtung von Richard Strauss vertreten.

Dirigiert Mendelssohns „Sommernachtstraum“: Yutaka Sado. Foto: Jun Yoshimura

Tags darauf, am Samstag, gastiert das Kyiv Symphony Orchestra, seit Juli 2022 in Deutschland im Exil, unter seinem italienischen Chefdirigenten Luigi Gaggero mit Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 (Solist: Rudolf Buchbinder) und einem Werk des ukrainischen Komponisten Levko Revutsky. Und am Sonntag bringen die Festival Strings Lucerne warmen Cellosound mit Kian Soltani zur Matinee mit, am Abend dirigiert Manfred Honeck das European Union Youth Orchestra, neben den Tonkünstlern zweites Residenz-Orchester in Grafenegg.

Tritt auch wieder solistisch auf: Rudolf Buchbinder, künstlerischer Leiter in Grafenegg Foto: Lukas Beck

Auf diesem Level geht es bis 3. September weiter, u. a. mit dem Philharmonia Orchestra London, dem Concertgebouworkest und den Wiener Philharmonikern. Am Pult stehen Stars wie Daniel Harding, Riccardo Chailly oder Vladimir Jurowski. Solistisch treten u. a. Pierre-Laurent Aimard, Anna Prohaska, Daniil Trifonov sowie der künstlerische Leiter Rudolf Buchbinder selbst auf. Composer in Residence ist diesmal der französische Komponist Philippe Manoury, der auch den Composer-Conductor-Workshop „Ink Still Wet“ leiten wird.

Sopranistin Anna Prohaska kommt mit dem Ensemble „Il Giardino Armonico“ unter der Leitung von Giovanni Antonini. Foto: Marco Borggreve

Composer in Residence und Workshop-Leiter bei „Ink Still Wet": Philippe Manoury. Foto: Philippe Stirnweiss

Tickets und Information:

Telefon 02735/5500, grafenegg.com