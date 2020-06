Keine Gala, keine Sommerkonzerte, kein Auditorium. Aber: ein Festival. Und noch dazu eines, das weder an Stars noch an Highlights spart. Denn: In Grafenegg hat man nicht nur als eines der ersten unter Europas Musikfestivals nicht ab-, sondern zugesagt. Und dazu nicht nur ein eigenes Konzept, sondern auch gleich ein neues Programm erarbeitet.

Das ist nicht ganz so international und nicht ganz so episch wie ursprünglich geplant. So stehen etwa statt der Londoner die Wiener Symphoniker auf der Gästeliste, statt eines konzertanten "Fidelio" ein Liederabend und statt der "Missa Solemnis" gleich zur Eröffnung das Tripelkonzert am Konzertprogramm. Beethoven als Jahresregent gibt es aber trotzdem. Und jede Menge Stars auch. Jonas Kaufmann zum Beispiel gleich am Eröffnungswochenende, Piotr Beczala am Donnerstag darauf und Anna Netrebko mit Yusif Eyvazov am letzten Augustsonntag. Aber auch am Dirigentenpult finden sich (internationale) Namen von Franz Welser-Möst und Gustavo Dudamel über Philippe Jordan und Manfred Honeck bis zu Julian Rachlin und, natürlich, Festival-Intendant Rudolf Buchbinder.

"Wir haben es", so der Star-Pianist, der von 14. August bis 6. September gleich viermal am Klavier zu hören sein wird, "trotz vieler Kompromisse geschafft, ein wunderbares Programm mit erstklassigen Künstlerinnen und Künstlern zusammenzustellen." Das sei "eine schwierige Entscheidung und eine große Herausforderung gewesen". Aber, ergänzt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Für uns war es wichtig, die Kunst als Grundbedürfnis der Menschen gerade in Zeiten wie diesen zu behaupten" und damit auch "ein Signal zu setzen". Risiko wollte man dabei aber trotzdem keines eingehen. Und hat daher "ein strenges Sicherheitskonzept", so Grafenegg-Geschäftsführer Philipp Stein, ausgearbeitet.

Schlechtwettervariante (also: eine Übersiedlung ins Auditorium) gäbe es heuer demnach keine. Alle Veranstaltungen finden abends open air im Wolkenturm statt, der maximal 1.250 (statt 2.100) Personen fassen soll. Pro Person können nur zwei Tickets pro Konzert gekauft werden. Auch Pausen und Rahmenprogramme gibt es 2020 nicht. Dafür werden die Konzerte mittels Videowall auch auf die Schlosswiese übertragen.

Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am 27. Juli. Programm und Infos: www.grafenegg.com