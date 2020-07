"Wir starten in eine neue Etappe." Sagt Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und meint das, was das Land, seine größte Kulturholding, die NÖKU, die Grafenegg BetriebsgmbH und die Eigentümerfamilie heute, Mittwoch, unterschrieben haben. Und was es, so Tassilo Metternich-Sándor, "so nicht nochmal in ganz Europa gibt".

Wobei: Die Zusammenarbeit zwischen Land und Schloss gebe es ja schon seit 15 Jahren. "Als visionäres Projekt", das längst "zu einer Marke geworden ist" und zu einem "Leuchtturm, der in die Welt hinaus strahlt", bekräftigt Johanna Mikl-Leitner. Mit dem habe man gerade heuer erst "Mut gezeigt" und als eines der ersten Festivals im Sommer zu- statt abgesagt. Und für den "braucht es jetzt die nächsten Schritte", so Mikl-Leitner.

Also hat man "nach vielen Verhandlungen in den letzten Monaten" nicht nur den Bestandsvertrag, der Wolkenturm, Auditorium, Park und Teile des Schlosses umfasst, verlängert. Sondern gleich um die 16 Cottages mit insgesamt 128 Übernachtungsmöglichkeiten im Schlosspark, um die renovierte Alte Scheune und um die Beletage mit den Prunkräumen im Schloss erweitert. "Es geht", so NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl, "konkret um vier Verträge". Mit denen übernimmt die Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft, eine Tochter der NÖKU, auch die Betriebspflicht und die Instandhaltung und löst der Eigentümerfamilie gleichzeitig ihre dort getätigten Investitionen in der Höhe von 4,9 Millionen Euro ab.

"Aus Sicht meiner Familie sind das die allerbesten Voraussetzungen für die Zukunft von Grafenegg", meint Tassilo Metternich-Sándor. "Für uns ist das eine Win-Win-Situation für alle", ergänzt Johanna Mikl-Leitner. Und für Grafenegg-Intendant Rudolf Buchbinder "haben wir mit dieser Unterzeichnung für die nächsten 50 Jahre alle Möglichkeiten, die ein anderes Festival nicht bieten kann". Schließlich brauche Kultur, so der Pianist, "immer Raum, um sich entfalten zu können." Und "wo, wenn nicht hier" könne man diesen Raum schaffen, so Paul Gessl.