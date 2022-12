Nüsse, Blech und Musikanten

Werbung

Aber: Von 8. bis 10. Dezember wird im Park auch geblasen und georgelt, wird in der Reitschule gelesen und gespielt (zu Gast: Wolfgang Böck, Ursula Strauss, Julia Stemberger und Verena Scheitz).

Im Auditorium bittet NÖs Volkskultur am 8. & 9. Dezember zum elften Adventsingen mit den Mostviertler BlechMusikaten, dem Most- und Weinviertler Terzett freiklang oder der Capella Cantabile. Und NÖs Tonkünstler-Orchester bringt zum Weihnachtskonzert am 10. & 11. Dezember nicht nur Tschaikowskys „Nussknacker“, sondern auch Cellistin Raphaela Gomes und Rezitatorin Andrea Eckert mit.

www.grafenegg.com