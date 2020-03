Dass sich das Mödlinger Symphonische Orchester (MSO) wachsender Beliebtheit erfreut, liegt nicht zuletzt daran, dass das Ensemble ständig an seiner musikalischen Perfektionierung arbeitet; unter anderem durch Seminare, in denen Technik und Zusammenspiel der Musiker weiterentwickelt und zudem noch die Gemeinschaft gepflegt werden.

In diesem Jahr allerdings wird das Seminar entfallen. Stattdessen bricht das Orchester zu einer Griechenland-Tournee auf. „Burgi Bläuel, eine Mödlinger Geigerin, ist in Griechenland seit vielen Jahren unternehmerisch tätig und hat dort ihren Zweitwohnsitz“, erläutert Kurt Klar seitens des Orchesters. „Mit ihrer Kenntnis von Land, Leuten und ihren Verbindungen zu führenden griechischen Musikern und öffentlichen Stellen werden wir der letzten Augustwoche nach Athen fliegen.“ Von dort aus geht’s in die Region rund um Kalamata.

Da es nicht allen Orchestermitgliedern möglich ist, die Reise mitzumachen, werden örtliche Musiker die Stimmen ergänzen. „Damit kommt es ganz von selbst zu einer Durchmischung, ganz im Sinne des alljährlich von der österreichischen Botschaft in Athen veranstalteten griechisch-österreichischen Kultursommers“, blickt Klar dem musikalischen Highlight entgegen.

Das MSO selbst wird 35 Teilnehmer entsenden, manche begleitet von ihren Partnern oder Familien. In den ersten Tagen wird geprobt, dann folgen zwei Konzerte, eines in Kalamata und eines in Bläuels privatem „Amphitheater“ in Mani.

Zur Aufführung kommen Ludwig van Beethovens Ouvertüre „Die Ruinen von Athen“, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Violine und Orchester in A-Dur und Antonín Dvořáks 8. Symphonie. Die musikalische Leitung wird in den Händen von Daniel Auner liegen, Solist im Violinkonzert ist ein junger griechischer Geiger.

Die Kosten tragen die Musiker im Wesentlichen selber, das Kulturamt der Stadt Mödling unterstützt die Reise.