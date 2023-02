Ein Abend voller Niederlagen im Tullner Danubium

Werbung

Das Duo Grissemann und Dolezal bringt am Freitag, 24. Februar, sein Programm „Buh!“ auf die Bühne des Danubiums. Dabei erzählen die beiden Künstler lachkräftig und doch nach dem Motto „Jammern auf niedrigstem Niveau“ über ihre größten TV- und Theaterniederlagen. Die NÖN sprach vorab mit Christoph Grissemann.

NÖN: Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Christian Dolezal?

Grissemann: Der Dole ist ja auch Intendant der Sommerspiele in Haag und ein interessanter Typ, der sehr viel mehr drauf hat, als nur Edel-Nebenrollendarsteller zu sein, unter anderem macht er jetzt sein erstes Soloprogramm „Herzensschlampereien“.

Jedenfalls hat er mich gefragt, ob wir nicht gemeinsam eine Lesung in Haag machen wollen, worauf ich meinte: Warum machen wir nicht etwas Eigenes? Daraufhin haben wir das Programm erarbeitet und hatten sehr viel Spaß dabei.

Das Programm trägt den verheißungsvollen Untertitel „Knuffi und Saufi geben es sich voll“. Wie seid ihr darauf gekommen?

Grissemann: Selbst der große Gert Voss wurde in der Theaterkantine zum Vossi-Bär und der grandiose Erwin Steinhauer trägt den Spitznamen „Erschy“. Unser Programm dreht sich um den Schauspielerberuf, und darum, ihn ein bisserl lächerlich zu machen und gegen die Arroganz der saaltragenden Mimen aufzutreten. Der Fokus liegt auf den Niederlagen und Peinlichkeiten, die wir selbst in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Und der Beruf ist ja weit entfernt vom Glamour, den manche damit verbinden. Die glänzende Gala gibt es vielleicht einmal im Jahr, der Alltag ist doch viel eher, betrunken in den Tourbus zu wanken – das hat wenig Würde.

Nebenbei gebt ihr dem Publikum fünf Tipps, wie man ein guter Schauspieler wird …

Grissemann: Ja, wir machen einen Crashkurs in wichtigen Dingen, etwa, wie man auf Knopfdruck weint. Am Ende des Abends ist das Publikum zumindest auf „SOKO Donau“-, wenn nicht sogar auf Krassnitzer-Niveau. Aber grundsätzlich wird bei uns viel improvisiert, wir haben keinen feststehenden Text.

Ihr tretet auch nicht allzu oft mit „Buh!“ auf. Wieso das?

Grissemann: Es ist wirklich ein Liebhaber-Ding, es geht uns beiden darum, auch selbst damit Spaß zu haben und wenn wir auftreten, dann freuen wir uns darauf. 200 Auftritte im Jahr zu haben, das ist mit 30 natürlich super, aber ich bin jetzt 56, da ist mir das zu kräfteraubend.

Was bedeutet das für die Fernsehsendung „Willkommen Österreich“?

Grissemann: Die mache ich gerne, solange man es mir erlaubt – da warte ich auf die Entlassungspapiere des ORF. Aber ich muss nicht auch noch mit 65 Jahren auf einer Bühne stehen und im Fernsehen zu sehen sein. Ich wäre durchaus versöhnt, wenn die Sendung in vier oder fünf Jahren nicht mehr zu sehen ist. Und es ist angenehm, jetzt mit Mitte 50 im Terminkalender auch einmal drei Tage zu sehen, an denen nichts zu tun ist.

