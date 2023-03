Wo Mäuse singen, Schaben fauchen und (Hauben-)Taucher tanzen

Werbung

„Lärm“ und „Lauschangriffe“ gibt's auch. Schließlich geht es in Niederösterreichs Haus für Natur ab diesem Wochenende - auch - ums Hören. Vor allem aber geht's ums Kommunizieren. Und das ist „so vielfältig, so trickreich und so unendlich weit“, so auch Haus für Natur-Leiter Ronald Lintner, dass man gleich eine ganze Themenschau dazu gemacht hat.

„Heraus mit der Sprache“ heißt die. Will an jeder Menge praktischen Beispielen die Kommunikation in der Tier-, Pflanzen- und Menschenwelt („der Mensch ist natürlich auch dabei“) erklären, dabei aber „keine rein wissenschaftliche Ausstellung sein“, erklärt Ronald Lintner, der sich schon „auf der Uni“ für tierische (akustische) Kommunikation interessiert hat. Statt dessen hat man auf rund 400 Quadratmetern im Erdgeschoß des Museum Niederösterreich vieles zum Hinschauen, Zuhören, Ausprobieren und Angreifen versammelt, Riesenschaben, die fauchen, Gottesanbeterinnen, die „blühen“, Ameisen, die sich „betrillern“, Glühwürmchen(modelle), die auf Knopfdruck leuchten, und viele mehr.

Sie alle gehören zu den „Basics“. Den Hintergründen, also: dem Warum der Kommunikation, geht man dann im Hauptausstellungsraum auf den Grund, wo gleich zur Begrüßung Waldrappen den Kopf in den Nacken werfen, während ein paar Schritte weiter, bei den „Liebesgeschichten“, wie Ronald Lintner schmunzelt, Haubentaucher tanzen und Großtrappen ihre Unterfedern zeigen. Und, ein paar Schritte davor, Elefanten „Ferngespräche“ führen.

Finster wird's im „Sinnesraum“ am Ende des Rundgangs, wo man - wie schon in Ronald Lintners erster Themenschau im Haus für Natur, „Wildnis Stadt“ - im Dunkeln auf Spurensuche gehen und „Geheimnisse“ entdecken kann. Und gleich davor wird's doch noch wissenschaftlich, wenn - kurz und knackig - die jüngsten Forschungsprojekte in Sachen Kommunikation vorgestellt werden (und dabei auch Hunde- und Katzensprache nicht fehlen dürfen).

Eröffnet wird „Heraus mit der Sprache!“ heute, Freitag, Abend, geöffnet ist ab morgen, Samstag, 18. März, bis 11. Februar 2024. Und im Rahmen der Gesprächsreihe „Erlebte Natur“ sind etwa am 20. April auch Verhaltensbiologin Angela Stöger und Rabenexperte Thomas Bugnyar zu Gast. www.museumnoe.at