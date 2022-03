Konzertkritik: Haydn und die Frauen

Werbung

Schauspielerin Chris Pichler wiederum ließ mit viel Charme den Schwerenöter Haydn und die jeweils von ihm verehrten Damen zu Wort kommen, Klara Flieder an der Violine, Christophe Pantillon am Violoncello und Biliana Tzinlikova am Klavier brachten Haydn’sche Kammermusik zu Gehör. Nicht nur klanglich, auch inhaltlich ein guter Start für ein reichhaltiges Veranstaltungsjahr 2022 mit 30 Konzerten an 14 Standorten in zehn Gemeinden.

Fazit: Haydn war auch nur ein – wenngleich genialer – Mann.