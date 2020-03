Zwei Trios, ein Quartett, ein Quintett, eine Große Fuge (für zwei Klaviere) und eine „schicksalhafte“ Symphonie – Beethoven also, in allen Variationen. Und auch gleich auf dem nächsten Jahresprogramm. Dort steht zwar Haydn drauf. Und dort ist auch Haydn drin. Aber nicht nur.

Preisinger Musiziert am 21. März in Hainburg: das TrioVanBeethoven.

„Natürlich haben wir auch Beethoven mitgenommen“, meint Michael Linsbauer, künstlerischer Leiter von Niederösterreichs noch junger Haydnregion. Die hat heuer erst ihre dritte Konzertsaison programmiert. Natürlich mit Joseph Haydn, dem berühmtesten Sohn seiner Region. Aber auch, „das war mir von Anfang an ganz wichtig“, mit Michael Haydn, seinem jüngeren und oft vernachlässigten Bruder („den spielen wir in jedem zweiten Konzert“). Und mit Ludwig van Beethoven: „Der war ja ein Schüler Haydns.“

Ob er auch ein „Musterschüler“ war, das will man gleich im Eröffnungskonzert für die diesjährige Museumssaison im Haydn Geburtshaus in Rohrau erkunden (am 27. März ). Auf der Bühne: Geiger Christian Altenburger und Kammerschauspieler Wolfgang Hübsch. Auf den Pulten: Haydns „Komplimentier“-Quartett und Beethovens Streichquintett.

Weder zu fünft noch zu viert, sondern „nur“ zu dritt wird schon eine Woche vorher musiziert, und zwar in Kooperation mit der Hainburger Haydngesellschaft und in der Hainburger Kulturfabrik (am 21. März ). Zu Gast: das TrioVanBeethoven, zu hören: Haydn, Beethoven und Brahms.

Bereits aus der Taufe gehoben hat man die neuen „Rohrauer Gespräche“. Und spricht, jeweils im Haydn Geburtshaus, noch mit Bariton Clemens Unterreiner (am 7. Juni ) und mit den Filmemachern Erwin Wagenhofer und Sabine Kriechbaum (am 8. November ). Einstand feiert man heuer aber auch noch anderswo – in gleich vier neuen Spielorten.

Winkler Konzertiert am 9. Mai im prächtigen Festsaal von Schloss Petronell (im Bild): die Badener Beethoven Philharmonie.

Im ersten, der rekonstruierten Therme in der Römerstadt Carnuntum, zelebriert man mit Wiens Kammersymphonie den „römischen Frühling“ (am 19. April ). Im zweiten, der Pfarrkirche von Bruck an der Leitha, singt (und spielt) man mit Wiens Singakademie und dem Ensemble Barucco „Die Schöpfung“ (am 26. Juni ). Im dritten, der Pfarrkirche St. Michael in Fischamend, feiert man mit Michael Haydns Festmesse einen Erzengel (am 27. September ). Und im vierten, dem Schloss Eber-gassing, wo Pianist Roland Batik gerade erst seinen privaten Musiksalon eingerichtet hat, besingt man den Herbst (am 2. Oktober ).

Worauf sich Haydnregion-Leiter Michael Linsbauer heuer besonders freut? „Den Wettbewerb, das ist mein Baby!“ Internationaler Haydn-Wettbewerb für Klassisches Lied und Arie heißt der. Ist schon zum dritten Mal ausgeschrieben. Und bittet von 29. bis 31. Mai zu drei Wettbewerbsrunden, nach denen sechs großzügig dotierte Preise winken (der erste mit 8.000 Euro vom Land NÖ). Juryvorsitz: Kammersängerin Angelika Kirchschlager („sie ist wunderbar“).

Und wie es in den nächsten Jahren weitergeht, in Niederösterreichs Haydnregion? „Mein Traum“, verrät Michael Linsbauer, „wäre ja eine Oper, in Petronell, im Schloss. Aber das muss ja nicht heute passieren…“

