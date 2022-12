Heinz Ferlesch: "Ich glaube, dass man Beziehungen hört"

Werbung

NÖN: Diesen Mittwoch sind Sie mit Ihrem Chor Ad Libitum und Ihrem Ensemble Barucco (wieder) in Melk zu Gast, mit „Weihnachtsmusik von Bach“. Was gibt’s denn da zu hören?

Heinz Ferlesch: Wir beginnen mit „Nun komm der Heiden Heiland“ und enden mit „Jesus bleibet meine Freude“. Die Idee ist, den weihnachtlichen Weg vom ersten Advent bis zum Fest musikalisch darzustellen. Und mit den drei Paukenschlägen des „Weihnachtsoratoriums“ ist dann für alle Weihnachten!

Bachs „Weihnachtsoratorium“ gehört ja längst zum Weihnachtsrepertoire. Bei Ihnen gibt’s aber noch mehr, oder?

Ferlesch: Das gehört auch bei uns zum Repertoire. Wir wollten aber ein Potpourrie zusammenstellen, auch aus instrumentalen und vokalen Stücken. Barucco spielt Bachs Doppelkonzert für Violine und Oboe, der Chor singt a cappella Werke von Sweelinck, Danksagmüller und ein wunderbares „Es ist ein Ros entsprungen“. Das ist in der Form auch für uns was Neues.

Gute Bekannte sind dagegen Ihre Solisten, wie Johannes Bamberger (Tenor) oder Stefan Zenkl (Bass). Musizieren Sie gerne „mit Freunden“?

Ferlesch: Wir pflegen schon gute musikalische Seilschaften aufrecht zu erhalten!

Auch in der Melker Stiftskirche waren Sie schon, bei den Melker Barocktagen. Und sind diesmal einen Abend davor noch im Linzer Musiktheater. Wie wird das? Und wie (anders) klingt das?

Ferlesch: In Linz waren wir schon oft, im Musiktheater ist es für uns aber Premiere. Bei den Barocktagen, das ist schon länger her, das war „Alexander’s Feast“, wir waren aber jüngst erst mit Pro Brass in Melk. Die akustischen Räume sind sehr verschieden, ich bin gespannt, wie das wird!

Gegründet haben Sie sowohl den Chor (1993 in St. Valentin) als auch das Orchester (2002). Macht das die Leitung eines gemeinsamen Projektes leichter? Schwieriger? Inniger?

Ferlesch: Dass ich die Damen und Herren in Chor und Orchester schon länger kenne, macht schon etwas aus. Und ich glaube sehr wohl, dass man Beziehungen auch hört!

Was kommt als nächstes?

Ferlesch: 2023 ganz viel in Niederösterreich, im Herbst dann in Venedig. Und im Februar dürfen wir das neue Veranstaltungshaus in St. Valentin eröffnen, das freut uns!

www.barucco.com

www.chor-adlibitum.at