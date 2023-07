Andreas Schager: Ein Ritter für Bayreuth und ein Held für Tulln

Die ersten Sitzproben hat er schon gesungen. Und die (Eröffnungs-)Premiere? Die singt er kurzerhand am 25. Juli. Da war Bayreuths diesjährigen Festspielen quasi in letzter Minute „Parsifal“ Joseph Calleja „aus gesundheitlichen Gründen“ abgesprungen. Und Niederösterreichs Heldentenor „umgehend“ eingesprungen. Und zwar in der Titelrolle des Gralsritters, den der gebürtige Rohrbacher, der mittlerweile (auch) in der Buckligen Welt lebt, schon vor sieben Jahren das erste Mal am so genannten Grünen Hügel gesungen hatte.

Der Parsifal wird aber nicht der einzige Held sein, den Andreas Schager heuer in Bayreuth singt. Auch als Siegfried wird Schager 2023 einspringen - ab 29. Juli in Richard Wagners „Siegfried“ und ab 31. Juli in Richard Wagners „Götterdämmerung“ (und zwar je dreimal). Am 31. August aber steht der Tenor nicht am Hügel, sondern am Flussufer auf der Bühne. Und zwar auf Tullns Donaubühne, wo er gemeinsam mit Star-Geigerin (und Gattin) Lidia schon zum dritten Mal zu „Götterklang trifft Donaugold“ bittet. Diesmal zu Gast: ein weiterer (Opern-)Star, Bariton Thomas Hampson.