Wachau in Echtzeit: Worte, Wein und andere Abenteuer

Die Feste feiern, wie sie fallen – das gilt für viele. Für die Wachau besonders. Und für ein Festival in der Wachau erst recht.

Deshalb „lassen wir uns auch nicht lange bitten“. Meint Ursula Strauss. Und will heuer ordentlich feiern. Den großen Mahner Thomas Bernhard, der heuer 90, und den großen Dichter H. C. Artmann, der heuer 100 wäre. Die große Literatin Marlen Haushofer, die heuer ebenfalls 100 wäre. Und, vor allem, ihr kleines, feines Herbstfestival namens „Wachau in Echtzeit“, das heuer zehn wird.

Von Mumien und Spinnen, von Quizzes und „Sechzehn Wörtern“

Dazu lässt die Festivalgründerin und Programmmacherin gleich am Eröffnungswochenende Adele Neuhauser und Christian Dolezal im Melker Barockkeller Shakespeare spielen (und zwar beide – am 29. Oktober ). Dazu fährt ebenfalls am Eröffnungswochenende die Wachaubahn von Krems in Richtung „Echtzeit“ ab und lässt einen Wildtierbiologen und einen Schauspieler von Mumien, Spinnen und Mammutknochen reden und lesen (am 30. Oktober ).

Spielt zum Finale am 28. November Artmann: Erwin Steinhauer. Foto: Hans Ringhofer Hans Ringhofer

Dazu seufzt Theater- und Fernseh-Star Fritz Karl mit Streichquartett in der Mauterner Römerhall „Ach, Amerika“ (am 5. November ). Dazu trauen sich ein Beatboxer, ein Pianist und ein Reeds-Spieler im Kremser Kino im Kesselhaus in das „Cabinet des Dr Caligari“ und machen es ein bisschen lauter (am 12. November ).

Dazu lässt Volksmusiker Norbert Hauer die Weißenkirchner Pfarrkirche erschallen (am 14. November ). Dazu setzen Doris Hindinger, Karola Niederhuber und Ilse Riedler den „Theatermacher“ im Spitzer Schloss in Wort und Ton in Szene (am 19. November ). Dazu bitten ein Quizmaster und drei Musiker im Hof des Spitzer Weinguts Gritsch zu „Wein & Spielen“ (am 20. November). Dazu treffen sich Pianistin Dorothy Khadem-Missagh und Bachmann-Preisträgerin Nava Ebrahimi im Kremser Klangraum zu „Sechzehn Wörtern“ und jeder Menge musikalischer Momente (am 26. November ).

Und Erwin Steinhauer (am Schluss) und Ursula Strauss (am Anfang) spielen auch, beim Geburtstagsfestival.

