In der Blechhalle, im Strandbad, im Schuppen und an der Tankstelle waren sie schon. Im Zirkus, im Stadl und auf der Wiese auch. Und: Sie sind noch lange nicht weg. Auch wenn Theatermacher Zeno Stanek sein ungewöhnliches Theaterfestival „Hin & Weg“ getauft hat. Und seine Gäste heuer schon zum vierten Mal an ungewöhnliche Orte geladen hat.

Dort, in der Blechhalle im Strandbad, vor allem aber: im Theater am Herrensee, haben die „Tage für zeitgenössische Theater-Unterhaltung“ vergangenes Wochenende ihre Tore, Sessel und Liegestühle geöffnet. Und bitten dort auch nächstes Wochenende (insgesamt spielt man heuer zehn Tage lang) zu Theateraufführungen und Autor(inn)enlesungen, zu Frühstücksmatineen und Feuergesprächen, zu Küchenlesungen, Hörspielen, Konzerten und Workshops – mit einem Motto und drei Themen.

„Genießen wir den Augenblick! Und haben wir Mut zur Vergänglichkeit!“ Festivalgründer Zeno Stanek über sein heuriges Festivalmotto

„Mut und Vergänglichkeit“ hat Zeno Stanek 2021 über sein dichtes Programm geschrieben. Und zum Mut und zur Vergänglichkeit noch starke Frauen, bunte Kollektive – und Franz Kafka – ins Waldviertel eingeladen.

Zeno Stanek lädt heuer wieder zum „Hin & Weg“. Sabine Hauswirth

Da wird am Lagerfeuer (auf der Strandbadwiese) gegrillt und (in der Blechhalle) eine ganze Stadt erobert, da macht sich Autor Felix Mitterer (im Zirkuszelt) im besten Sinn zum Affen, da tanzen (im Stadl und das auch noch auf Englisch) die Würmer. Und da feiert Radio-Moderator, Schauspieler und Familie-Lässig-Sänger Gerald Votava (im Herrenseetheater) Live-Uraufführung mit seinen frisch vertonten Nöstlinger-Songs (geschrieben, aber noch unveröffentlicht von Christine Nöstlinger). Und das alles allein diesen Freitag.

Außerdem bis zum Festivalfinale am 22. August: Gerti Drassl, Johannes Zeiler oder Christa & Kurt Schwertsik ganz privat, Thomas Bernhard ganz musikalisch, Märchen am Bahnhof, Träume am Parkplatz oder „kosmisches Geknalle“ in der Halle. Und zum Schluss? Gibt’s „Wassamusik“, natürlich am Seeufer des Litschauer Herrensees.

