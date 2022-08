Uraufführung: König Bela in Baden

Werbung

Eduard Melkus ist in Baden ein Begriff, er ist Teil der Musikstadt und wurde hier auch geboren. Bald feiert er seinen 94. Geburtstag, am 1. September ist es soweit. Und zwei Tage vor seinem Geburtstag geht noch ein Konzert in Erfüllung, an dem Melkus lange gearbeitet hat.

Im Rahmen des internationalen Beethovenfestes 2022 (29. August bis 2. September) kommt es in der Frauenkirche zu einer bemerkenswerten Uraufführung mit der „Capella Academica Wien“ und der Sopranistin Monika Medek: Erstmals wird eine Oper mit musikalischen Raritäten aus der Feder Beethovens uraufgeführt, die der Intendant des Beethovenfestes, Melkus, zusammengestellt hat. Aus bislang selten bis nie gehörten Bühnenmusiken des Komponisten formte und textete Melkus, der mit fünf bzw. sechs Jahren zum Geige- und Klavierspielen begonnen hat, die Oper „König Bela“.

Die Handlung kann man durchaus als dramatisch bezeichnen und sie bezieht sich auf historische Ereignisse des 13. Jahrhunderts. Beethoven habe, außer der Musik zu Egmont, noch drei weitere Bühnenmusiken komponiert: „Die Ruinen von Athen“ – zur Eröffnung des Josefstädter Theater 1811, „König Stefan“ – wurde zur Einweihung der Budapester Oper 1811 gespielt und das Drama „Leonore Prohaska“.

„Mein Bestreben war ähnlich wie in der Oper ‚Dido‘ – diese vergessene Musik zusammenzufassen und in einer Handlung bühnenwirksam zu machen und vielleicht gelingt damit die Möglichkeit sie öfters einem Publikum nahe zu bringen“, wünscht sich Melkus und weiter: „Aufgrund der Thematisierung von Krieg und Flucht hat die Handlung höchste Aktualität.“

Die weibliche Hauptrolle, die Leonore, singt die Wiener Sopranistin Monika Medek. Die 45-jährige wird mit ihrem kraftvollen dunklen Sopran die Akustik der Frauenkirche erfüllen und ihrer Rolle mehr als gerecht werden. Medek ist in Fachpartien von Richard Wagner und Richard Strauss zuhause. Der Eintritt ist frei.

Historischer Badenbezug zur Oper: König Bela IV., verlor in der Schlacht 1241 eine wichtige Schlacht, die ihn zum Rückzug zwang. Da ihm Herzog Friedrich der Streitbare Hilfe verweigerte, fand Bela in einer Höhle bei Baden Zuflucht. Sie ist auch heute noch als Königshöhle bekannt. Belas Zufluchtsort befindet sich unterhalb der Ruine Rauheneck und kann noch heute besucht werden.