Obwohl sich Dominique Jardin seit mittlerweile fast zehn Jahren die größten Bühnen der Welt mit DJ-Superstars wie Calvin Harris, David Guetta, Marshmello und Steve Aoki teilt, hat sie erst im Mai ihre Debüt-Single „Sucker for Love“ veröffentlicht - und damit sofort das männerdominierte EDM-Genre (elektronische Tanzmusik) aufgemischt.

EDM-Blogs wie „We Rave You“ widmen der Weißenkirchnerin Features, Radiostationen spielen ihre Singles und Festivals wie das Electric Love Festival (auf dem sie 2021 wieder auftritt) supporten sie.

Die nächste Single „Hold Me“ erscheint am 28. August. Bei der „Premiere“ des Songs handelt es sich um eine in der Form noch nie dagewesene globale Social-Media-Kampagne gemeinsam mit Mercedes-Benz.

Dominique Jardin hat sich mit dem Autohersteller zusammengetan, und wird am Freitag, 28. August, um 19 Uhr ein Live-DJ-Set über alle Mercedes-Benz-Social-Media-

Plattformen hinweg (einschließlich Instagram Live, YouTube, Facebook, Twitter und mehr) für insgesamt 61 Millionen Follower spielen, um die Premiere ihrer neuen Single "Hold Me" zu feiern und so trotz Coronakrise ein einzigartiges Live-Erlebnis zu schaffen.

Dominique Jardin hat sich mit der schwedischen Star-Sängerin Isa (Tengblad) nicht nur eine hochkarätige Stimme für ihre neue Single geholt, sondern sich auch mit dem schwedischen Produzenten Johan Thölin zusammengetan, der erst kürzlich für Justin Jesso produziert hat. Sie beweist mit ihren Releases immer wieder aufs Neue, wie vielseitig und „hungrig“ sie ist, Dance Music ein neues, weibliches Gesicht zu geben.

Mehr Infos zu Dominique Jardin: www.label4.at/dominiquejardin

LIVESTREAM, Freitag ab 19 Uhr hier:

Mercedes-Benz Instagram: https://www.instagram.com/mercedesbenz/

Mercedes-Benz Facebook: https://www.facebook.com/MercedesBenz/