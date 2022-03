Wr. Neustadt: Kabarettist trifft auf Sängerin

Einen ungewöhnlichen Abend verspricht das Bösendorfer Festival am 14. März in den Kasematten. Unter dem Motto „Vergessen Sie alles, was Sie geglaubt haben über Liederabende zu wissen“, treffen die Opernsängerin Angelika Kirchschlager, der Kabarettist Alfred Dorfer und der „Hausherr“ Florian Krumpöck aufeinander.

„Tod eines Pudels“ ist definitiv ein Liederabend der besonderen Art, wo geplaudert und die Komik, vor allem die unfreiwillige, in der Klassik ergründet wird.

Alfred Dorfer fragt all das, was sich der „klassische“ Klassik-Fan nie zu fragen getraut hat. Und wer wäre geeigneter ihm die Branche näherzubringen als die Sängerin?

Die Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager begann ihre musikalische Ausbildung am Mozarteum in Salzburg und studierte Gesang bei Walter Berry und Gerhard Kahry. Sie gehört zu den herausragenden Sängerinnen ihres Fachs.

Alfred Dorfer wiederum gehört zu den bekanntesten Kabarettisten Österreichs und war auch schon in mehreren Filmen zu sehen. Was mit „Schlabarett“ begann ist nach sieben Programmen noch lange nicht vorbei.

Eintrittskarten gibt es unter www.webshop-wn.at und an den Infopoints im Alten Rathaus und in den Kasematten.