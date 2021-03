Ein Holzbau mit dreieckiger Grundfläche und drei Geschoßen stach aus den 43 eingereichten Projekten hervor und überzeugte alle Jurymitglieder beim EU-weit offenen Wettbewerb für das Kinderkunstlabor (Kikula) in St. Pölten. Jury-Vorsitzender Bernhard Marte erklärt die Entscheidung für den Entwurf des zukünftigen Generalplaners Schenker Salvi Weber Architekten ZT: „Bei diesem Projekt handelt es sich um einen architektonisch bestechenden Entwurf. Die Kriterien, wie ein neuartiger Charakter, ein möglichst reduzierter Fußabdruck, eine ökologische Bauweise sowie die städtebauliche Anbindung, wurden am besten erfüllt.“

Der kompakte Holzbau kommt mit einer Grundfläche von 750 Quadratmetern aus. Damit wird nur ein kleiner Teil des 5.500 Quadratmeter großen Altoona-Parks verbaut. Kritiker hatten im Vorfeld den Standort kritisiert, weil „wieder ein Park in St. Pölten verloren geht und noch mehr zugebaut wird.“ Auch ein Großteil des Baumbestandes soll erhalten werden. „Den Mammutbaum werden wir nicht antasten und wir werden nur punktuell eingreifen“, sagt Planer Michael Salvi. Ihn und seine Kollegen reizte der Park als Standort für das Projekt. Denn der Altoona-Park, an dessen nordwestlichem Rand das Kikula sitzen soll, „ist ein sehr spezieller Ort, wo man nicht jeden Tag bauen darf.“ Bürgermeister Matthias Stadler sieht in diesem Projekt eine Aufwertung für den Park.

„Wir werden das Haus so anlegen, dass es auch als Lärmschutz dient. Gemeinsam mit den Landschaftsarchitekten werden wir zusätzlich einen natürlichen Lärmschutz generieren“, führt Salvi aus. Bewusst entschied sich das Team für ein Tragwerk aus Holz. „Im Vergleich zur konventionellen Massivbauweise können so in etwa 70 Prozent CO2-Äquivalente eingespart werden“, sagt Salvi, der auch auf den Einsatz von CO2-armem Hüttensandzement und Recyclingbeton setzt. Der Baubeginn ist für Ende 2022 vorgesehen, 2024 sollen Haus und Park fertig sein. Parkplätze werden in der Umgebung geschaffen. „Die Anzahl der Stellplätze muss die Behörde erst vorschreiben und ergibt sich aus Mitarbeitern von Kikula, Kaffeehaus und Besuchern“, erklärt Michael Koppensteiner von der Stadt. Man geht von 40 bis 50 Plätzen aus.