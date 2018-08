NÖN: Kurz vor unserem Termin hast du auf Instagram gepostet, dass du eine neue Trompete bekommen hast. Was ist das Besondere daran?

Timmy Trumpet: Es ist eine mattschwarze Trompete von Schagerl (Anm.: Instrumentenbauer aus NÖ). Ich spiele nur auf österreichischen Trompeten, weil die Österreicher die besten Blechblasinstrumente machen.

NÖN: In diesem Jahr spielst du viel in Österreich. Wie ist es für dich hier aufzutreten?

Trumpet: Diese Woche waren wir in Mexiko und in Amerika. Wir sind gerade nach Europa zurückgekommen. Österreich ist eines meiner Lieblingsländer in Europa. Ich fühle mich, als wäre ich zuhause. Österreicher und Australier sind verbunden auf verschiedene Arten – nicht nur wegen des Namens. Ihr wisst, wie man Party macht. Das werden wir auch im November wieder testen. Ich komme mit meinem neuen Festival „The Freakshow“. Gerade haben wir bekannt gegeben, dass wir in Wien, Bregenz, Graz und Linz spielen werden. Und das wird ein Festival wie kein anderes. Ich kann noch nichts verraten, aber erwartet das Unerwartete.

NÖN: Du hast mit klassischer Musik und mit Jazz begonnen. Jetzt bist du House-DJ. Wie hat sich dieser Prozess entwickelt?

Trumpet: Es ist auf natürliche Weise passiert. Anfänglich wurde ich ja gezwungen Musik zu spielen, wofür ich heute wiederum dankbar bin. Dass ich einmal Trompete mit House- und Drum-Musik vermischen werde, das hätte ich nie gedacht. Aber ich mag Musik einfach und mache nur das, was ich liebe. Was als Nächstes auf dem Plan steht, weiß ich noch nicht – einfach das, was mir Spaß macht.

NÖN: Du wurden gezwungen Musik zu spielen? Von wem? Von deinen Eltern?

Trumpet: Jeder macht außerschulische Aktivitäten. Ich wollte immer Saxophon spielen, aber wir hatten damals das Geld nicht. Mein Vater, der Trompete spielte, hat mir seine gegeben. Ich glaube, er hat keine Tanzmusik gespielt, aber ich bin sicher, dass er mir jetzt zuschaut.

NÖN: Du bist jetzt 31 Jahre alt und als DJ weltweit äußerst erfolgreich unterwegs. Hast du selbst auch das Gefühl, dass du schon sehr viel erreicht hast oder konzentrierst du dich bereits auf die nächsten Ziele?

Trumpet: Ich liebe einfach das, was ich tue. Ich fühle mich nicht besonders oder einzigartig oder talentierter als irgendjemand anderer. Mein Leben entfaltet sich. Ich habe so ein Glück, dass ich Leute habe, die an mich glauben. Ich bin glückselig, dass ich bei der Fahrt, die wir Leben nennen, dabei sein darf und es genießen kann.