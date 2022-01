Rigoletto live aus Metropolitan Opera: Tickets gewinnen!

„Rigoletto“, eine Oper von Giuseppe Verdi, live aus der Metropolitan Opera - das findet am Samstag, 29. Jänner, um 19 Uhr im Star Movie statt. Das Tullner Kino präsentiert bis Juni 2022 insgesamt sechs Aufführungen aus der New Yorker Metropolitan Opera. Auf Musikfreunde wartet ein einzigartiges Opernerlebnis mit beeindruckenden Bildern, klarem Ton und Komfort. Premierenkarten für den Live-Operntermin am 29. Jänner sind an den Kinokassen oder online auf www.starmovie.at erhältlich.

Beim Opern-Kinoerlebnis wird die Luft im Saal bis zu viermal pro Stunde gegen Frischluft ausgetauscht. Zwischen den einzelnen Besuchergruppen wird jeweils ein Platz seitlich frei gelassen.

Star Movie und die NÖN verlosen 1x2 Karten für „Rigoletto“. Wer am Freitag, 28. Jänner, bis zehn Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Bartlett Sher inszeniert Verdis zeitloses Drama und seine vielleicht beste Oper. Er verlagert die Handlung in das Europa der 1920er Jahre mit Art-déco-Sets und eleganten Kostümen. Mit „La donna è mobile“ stimmt Startenor Piotr Beczala eine der wohl berühmtesten Opernarien an.

Weitere Live-Operntermine im Überblick: „Ariadne auf Naxos“ (12. März), „Don Carlos“ (26. März), „Turandot“ (7. Mai), „Lucia di Lammermoor“ (21. Mai) und „Dean Hamlet“ (4. Juni). „Don Carlos“ beginnt um 17 Uhr, alle anderen Vorstellungen starten um 19 Uhr. Die Betreiber des Kinos bitten aufgrund der 2G-Kontrolle früher als gewohnt einzutreffen. Mehr Infos zu den Hygienemaßnahmen gibt es auf www.starmovie.at/sichereskino .