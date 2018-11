NÖ Festival und Kino GmbH übernimmt Kunstraum NÖ .

Am 1. Jänner 2019 übernimmt Katharina Brandl die Leitung des Kunstraums Niederösterreich in der Wiener Herrengasse, der betrieblich an die NÖ Festival und Kino GmbH innerhalb der NÖ Kulturwirtschaft angegliedert wird.