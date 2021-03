Märchen, Mond und Zirkus, Janosch, Kicker und Entdecker, dazu noch Rattenfänger und Farbenzauberer – sie alle tummeln sich seit dieser Woche auf der jüngsten Seite, die Niederösterreichs Kulturabteilung gerade ins Netz gestellt hat.

„Kultur4Kids“ steht über der. Und darunter warten – einmal in Blau, einmal in Rosa – ein Kompass und ein Podcast. Der erste versammelt das, was gerade läuft in Niederösterreich, also derzeit vor allem Ausstellungen und Schausammlungen, aber auch Erlebnistage, Stadtführungen, Schnitzeljagden und Online-Theateraufführungen.

„Wir haben in Niederösterreich speziell für Kinder ein tolles und vielfältiges Kulturprogramm. Das wollen wir mit unserer Initiative noch stärker vor den Vorhang holen“, erklärt Johanna Mikl-Leitner. Und zwar „pünktlich zu Ostern“ und in „wenigen Klicks“.

Aber nicht nur zum Anschauen und Aussuchen, auch zum Zuhören hat „Kultur4Kids“ etwas im Angebot. Ein „innovatives und einzigartiges Format“, so Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und: den „ersten Kultur-Podcast für Kinder“. Zwei Folgen davon sind schon online (und außerdem auf Spotify & Co. zu abonnieren). Und erzählen „Kulturgeschichten“, von Fahnen & Farben und von Ratten & Riesen.

Gesprochen und gestaltet werden die „Kultur4Kids“-Podcasts von Moderator Robert Steiner und Schauspielerin Sophie Berger. Und zu jeder der gut zehnminütigen Episoden gibt’s auch Bastelanleitungen und Malvorlagen zum Mitmachen.

www.kultur4kids.at