Der Filmpreis war noch „analog“. Die Diagonale war schon digital. Und die Kinos? Die sind seit Mitte März zu. Und das voraussichtlich noch länger.

„Wir werden zumindest nicht die nächsten sein, die aufsperren“, seufzt Alexander Syllaba, Geschäftsführer von Niederösterreichs erfolgreichstem Programmkino mit Standorten in St. Pölten und Baden. Das hat aufgrund der Krise „hundert Prozent Umsatz- und Einnahmenausfall“. Und zurzeit nur eine Möglichkeit, „mit unserem Publikum in Kontakt zu bleiben“: den VOD Club.

„Den Club gab’s vor Corona und wird’s auch nachher geben.“ Alexander Syllaba, Cinema-Paradiso-Geschäftsführer

Video on Demand Club heißt der mit vollem Namen. Und wurde schon vor zwei Jahren aus der Taufe gehoben, als von Corona noch keiner etwas wusste – initiiert von Alexander Syllaba und Clemens Kopetzky vom Cinema Paradiso. Damals mit dabei: Kabarett- und Kino-Star Josef Hader. Den gibt’s jetzt auch, im VOD Club. Mit seiner „Wilden Maus“, aber auch mit „Blue Moon“, mit „Silentium“ und sogar mit „Indien“.

Ganz neues und ganz österreichisches Kino gibt’s aber auch, on demand. Die „Dohnal“ etwa, „die hatten wir jetzt acht Tage online, und für die gab’s große Nachfrage“, erzählt Alexander Syllaba. Oder „Love Machine“ mit Thomas Stipsits in der Hauptrolle.

Der Kabarettist ist auch einer der prominenten Kuratoren im VOD Club (ein anderer, der auch gleich in mehreren Filmen zu sehen ist, ist Peter Simonischek). Seine Empfehlungen: der Kurt-Ostbahn-Krimi „Blutrausch“, die Krebs-Tragi-Komödie „Gruber geht“ mit Manuel Rubey oder das Nazi-Prozess-Drama „Murer“ mit Karl Fischer. Für jeden dieser oder einen anderen der insgesamt 400 Filme muss man sich nur online registrieren, 4,90 Euro zahlen und den Film 60 Tage lang als Stream am Fernseher, am Computer, am Tablet oder am Smartphone anschauen.

„In Europa ist das einzigartig“, meint der Cinema-Geschäftsführer. Auch, dass nicht nur rund 400 Filme im Club warten, sondern bereits über 60 österreichische Kinos Club-Mitglieder sind, vom Arthouse Cinema bis zur Starmovie-Kette („das sind schon weit über 50 Prozent aller heimischen Kinos“).

Einzigartig ist auch, dass kein Abo wie bei Netflix und Co., aber auch wie bei Österreichs Plattform Flimmit, die die Diagonale-Filme gestreamt hat, abgeschlossen werden muss. Und: Dass sowohl das Kino einen Teil des Erlöses bekommt (etwas mehr als ein Drittel) als auch die Filmemacher.

Europäische Filme stehen auch am Club-Programm und sollen künftig mehr werden. Ein paar ganz aktuelle und ganz junge gibt’s schon diese Woche, beim Young Audience Award von Europas und Österreichs Filmakademie. Der wird diesmal nicht im Cinema gekürt, sondern online. Von 23. bis 26. April, für alle von 12 bis 14, mit drei kostenlos gestreamten Filmen und Filmakademie-Obfrau Mercedes Echerer als digitalem Special Guest.

www.cinema-paradiso.at

www.yaa.europeanfilmawards.eu