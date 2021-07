Am Körnermarkt bietet sich derzeit ein ungewohntes Bild: Auf der Mariensäule thront statt des heiligen Michaels ein schwarzer Kubus. Wer sich nicht erinnern kann, wie der Erzengel aussieht, der hier im Kampf mit der teuflischen Bestie dargestellt ist, muss sich in die Kunsthalle begeben – und wird ihn dort vielleicht zum ersten Mal wirklich sehen.

Denn der Engel ist Zentrum der Installation „(B)EAST!“ des deutschen Künstlers Christian Helwing und bildet das Bindeglied zwischen den drei Ausstellungsorten: Kunsthalle, Körnermarkt und Dominikanerkirche.

In der dynamischen Schwarz-Weiß-Installation in der Kunsthalle zeigt der Engel dem Betrachter den Rücken und macht gerade dadurch auf sich neugierig. Die Wand ist mit Worten aus einem Aufsatz über die Geschichte des Dominikanerklosters bedeckt und schlägt die Brücke zur Dominikanerkirche.

Auch in der Dominikanerkirche werden mit weißen Kästen am Fuße der Säulen die Grenzen zwischen Kunstwerk und Raum aufgelöst: „Die Kirche steht in meinem Objekt“, erklärt Helwing, der sich intensiv mit deren Geschichte beschäftigt hat. Da sie – anders als andere Kirchen – nicht genau nach Osten ausgerichtet ist, bilden die weißen Teppiche eine Diagonale: „Ich will die Besucher irritieren und Räume erlebbar machen.“