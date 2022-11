Autorin Gertraud Klemm: "Ich würde nie einen Krimi schreiben"

Werbung

NÖN: Diesen Freitag sind Sie bei Niederösterreichs jüngster Kulturpreisverleihung zu Gast im St. Pöltner Festspielhaus. Und zwar als Festrednerin. Was gibt’s dann da – von Ihnen – zu hören? Und was gehört da unbedingt einmal gesagt?

Gertraud Klemm: Ich arbeite an einer Rede, die unsere kulturpolitische Agenda einmal von einer anderen Perspektive beleuchtet: jener der nicht-privilegierten Kunstschaffenden. Außerdem plane ich eine ungewöhnliche Danksagung, die schon seit Jahrzehnten ausständig ist.

Zum 62. Mal schon werden Niederösterreichs Kulturpreise vergeben – von Anfang an auch in der Kategorie Literatur. Heuer steht da Robert Schindel als Würdigungspreisträger vor dem Vorhang. Und vor genau zehn Jahren standen da Sie als Anerkennungspreisträgerin vor dem Vorhang. War das eine Freude? Eine Ehre? Ein Auftrag? Was kann ein Kulturpreis? Und was soll er können?

Klemm: Das war eine große Freude damals, und das ist es immer noch. Das schönste an einer Ehrung ist, auf derselben Stufe mit all den großartigen Kollegen und Kolleginnen zu stehen. Gutes, kompetentes Feedback ist in der Kunst eine rare Sache. Oft werkelt man allein in ein schwarzes Loch hinein, das schlimmstenfalls gar nichts ausspuckt. Auch renommierte Kunstschaffende leben in finanzieller Unsicherheit. Und Förderungen noch nicht so bekannter Künstler und Künstlerinnen sind nie schlecht investiertes Geld.

Preise haben Sie aber auch schon eine ganze Reihe anderer bekommen. Einen Pegasus, einen „Outstanding Award“. Und, erst vor einem Monat, den hochdotierten österreichischen Anton-Wildgans-Preis. Den hat Österreichs Industriellenvereinigung gestiftet. Und dem geht’s, wie Anton Wildgans selbst auch, um’s Österreichische. Was ist denn an Ihrer Literatur „industriell“? Was ist österreichisch? Was vielleicht sogar niederösterreichisch? Und was hat dieser Preis, was andere nicht haben?

Klemm: Das einzige Industrielle am Anton-Wildgans-Preis ist der Fördertopf. Das Besondere an diesem Preis ist, dass an dich und dein Werk geglaubt wird – auch vorausschauend, und von einer überaus kompetenten, unabhängigen Jury. Österreichisch ist an meinen Texten gewiss die Sprache, die politische Inkorrektheit und die experimentelle Schiene, die in Österreich gefahren werden darf, weil wir eine Verlagsförderung haben – im Gegensatz zu Deutschland. Niederösterreichisch ist an meinen Texten vielleicht das vollkommene Fehlen von föderalem Patriotismus, etwas, das ich an diesem Bundesland überaus schätze: dass es nicht diesen peinlichen Bundesländer-Nationalismus hat.

Bleiben wir bei der Literatur. Fünf Romane haben Sie geschrieben, Dialoge, Essays, Erzählungen (das war ganz am Anfang, 2006) und sogar eine Hetzrede (das war erst 2020). Welche Form ist für Sie die spannendste? Welche die schwierigste? Und was würden Sie nie schreiben?

Klemm: Ich würde nie einen Krimi schreiben. Die lese ich auch nicht. Das Spannendste ist gewiss das politische Schreiben: Kommentare, Reden oder Manifeste. Da kommt das revolutionäre, gestalterische Momentum der Politik ins Spiel. Seit ich politische Texte schreibe, glaube ich zu verstehen, wie viel Manipulation nötig ist, um Menschen zu regieren; und wie viel Korruption.

Ihre Hauptfiguren sind fast immer Frauen: Mütter, Weiber, „Tussis“, „Höhlen“- und andere Frauen. Was haben die, was den Männern fehlt? Was brauchen die, damit sie auch zwischen zwei Buchdeckeln endlich mehr sichtbar werden? Und warum muss man (und erst recht: frau) für die noch immer streiten, kämpfen – und schreiben?

Klemm: Über Frauen ist noch viel zu wenig geschrieben worden. Oder geforscht. Vor allem aus Frauensicht. Unsere Literatur ist ein Meer aus weißen, ungeschriebenen Flecken. Um die Literatur bzw. die Welt wahrhaft ganzheitlich zu betrachten, bräuchte es nicht weniger als den Kollaps des Patriarchats. Alles andere ist leider Kosmetik. Wir sind in vielerlei Hinsicht ganz, ganz am Anfang, so schwer das auch zu glauben fällt.

Und was kommt bei Ihnen als nächstes?

Klemm: Im Frühjahr 2023 erscheint mein sechster Roman „Einzeller“. In dem geht es um die fatale Aufspaltung des Feminismus und um fehlende Frauensolidarität. Im Kosmostheater Wien wird ab 16. November mein Roman „Aberland“ auf der Bühne zu sehen sein, und ich arbeite an meinem nächsten Roman, der das Pilgern und den Jakobsweg unter das Mikroskop legen wird. Ich denke, ich bin jetzt nach sechs Romanen bereit, mich mit der Religion in diesem Land anzulegen.