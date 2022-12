Elina Garanča: "Göttweig ist ein wunderbarer Ort"

Werbung

15 Jahre "Klassik unter Sternen" in Göttweig, 10 Jahre "Klassik in den Alpen" in Kitzbühel und vier Jahre "ZukunftsStimmen" - bei Mezzo-Sopranistin Elina Garanča und ihrem Mann, Dirigent, Karel Mark Chichon, gibt's 2023 einiges zu feiern und noch mehr zu hören. Was, wann und wie hat die preisgekrönte Sängerin schon im Vorfeld der NÖN erzählt.

NÖN: Frau Garanca, Sie singen an den weltweit größten Opernhäusern und Festivals, an der New Yorker Met, der Deutschen Oper in Berlin, der Wiener Staatsoper oder bei den Salzburger Festspielen, um nur einige zu nennen. Was ist für Sie das Besondere an Göttweig?

Elina Garanča: In erster Linie ist es das Publikum; es ist diese Treue und diese Liebe und Zuneigung vom Publikum. Ein Großteil der Zuschauer kommt Jahr für Jahr immer wieder, und ich glaube nicht nur für das Event, sondern auch für den Ort. Das, was man an diesem Abend erlebt, nicht nur musikalisch, sondern auch energetisch, ist etwas ganz Besonderes. Die Welt in Göttweig hat ein anderes Tempo. Es ist ein wunderbarer Ort.

Dann ist es auch eine Art Abschluss von einem Arbeitsjahr. Man weiß, dass danach der Urlaub anfängt und kann jetzt nochmal alles heraussingen; man muss nichts aufsparen, weil da vielleicht noch etwas kommt, sondern man kann wirklich alles geben.

Wie sind Sie auf die Idee zu "Klassik unter Sternen" gekommen?

Garanča: Das war eigentlich ein Zufall. Wir haben in Göttweig ein Konzert gegeben. Im Anschluss ist der Veranstalter zu uns gekommen und hat gefragt, ob man das nicht wieder machen könnte. Und dann hat sich wie ein Puzzle einfach alles so ineinandergefügt – eigentlich das erste Baby von mir und meinem Mann. Mittlerweile sind es jährlich so um die 4.000 Zuschauer.

Sowohl in Göttweig als auch in Kitzbühel geben Sie jedes Jahr jungen Nachwuchstalenten die Möglichkeit, aufzutreten. Wie kamen Sie auf die Idee, die Initiative "Zukunftsstimmen" zu gründen?

Garanča: Es gibt in einem Sängerleben ja so eine Art naturgegebenes Ablaufdatum. Wir können nicht bis 80 singen, Frauen noch viel weniger als Männer, und ich selber bin in meinem Leben viele Umwege gegangen. Wenn ich mir dann überlege, dass manche junge Sänger den Weg kürzer haben könnten, wenn ich ihnen etwas als Ratschlag oder Beobachtung weitergeben kann oder ein paar direktere Linien knüpfen kann, dann macht mir das Freude. Ich weiß, wie es ist, wenn man am Anfang vor dem großen Wohin und Wie steht. Und wenn wir da vielleicht die Brücke für manche schlagen könnten, einen direkteren Weg ebnen, dann ist das schon ein Erfolg.

Sie selbst wollten ursprünglich ja zum Musical. Warum dann doch Oper?

Garanča: [lacht] Weil ich überall durchgefallen bin! Beim Schauspiel bin ich durchgefallen, dann wollt ich schreiben und Kulturattaché sein, da bin ich auch durchgefallen, dann wollt ich zum Musical, das man damals noch dazu nur in London studieren konnte. Ich habe es trotzdem versucht, und es hat wieder nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, gut, dann probiere ich es mal mit Singen. Und das ist dann Gott sei Dank etwas geworden!

Manchmal lernt man auch durch Scheitern – vielleicht auch etwas, das man weitergeben kann.

Garanča: Ja, natürlich. Zum Beispiel gibt es ja durch Covid zwar sehr viele unglückliche Fälle von Musikern, aber manche sind vielleicht auch glücklicher daraus hervorgegangen. Weil manche diesen extra Schwung benötigten, um nicht weiter zu kämpfen, um etwas zu werden, was vielleicht nicht ihr Weg ist, sondern sich umzustellen und jetzt vielleicht viel glücklicher zu sein. Das Leben ist ein Hoch und Runter und Runter und Hoch. Eine gerade Linie gibt es nicht.

Was muss ein Bewerber mitbringen, um für die "ZukunftsStimmen" ausgewählt zu werden?

Garanča: Es gibt Ausschreibungen mit einem Repertoire, was sie singen sollen. Da gibt es dann eine Vorauswahl über Videos. So werden die ausgewählt, die live dabei sind. Die müssen dann drei Stücke vorsingen, und das wird ausgewertet von der Jury - nach Alter, Potenzial, Charisma, Musikalität, technisches Können, also einer ganzen Reihe an Kriterien. Im Endeffekt ist es aber so: Entweder hat man es oder man hat es nicht.

Was erwartet die Gewinner?

Garanča: Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt meine persönliche Nummer und Unterricht. Wir machen uns Treffen aus, bei denen wir dann manchmal auch einfach nur zwei Stunden zusammensitzen und ich Fragen beantworte. Die Hauptgewinnerin oder der Hauptgewinner bekommt auch den Auftritt in Göttweig und Kitzbühel. Wir schauen dann natürlich auch nach Möglichkeiten, sie weiterzubringen, entweder zu einem Young-Artist-Programm oder teilweise auch direkt an Theater. Unser erster Gewinner Alexander Grassauer ist zum Beispiel am Prinz Regent Theater in München. Er hat mich damals gefragt, ob er in ein Young-Artist-Programm gehen soll und ich meinte: Nein, du bist jetzt wirklich ein fertiger Sänger, du musst jetzt arbeiten. Andere brauchen mehr Zeit. Das ist wirklich sehr individuell.

Worauf darf sich das Publikum denn 2023 in Göttweig freuen?

Garanča: Ich werde wieder ein bisschen ins Sopranfach einsteigen. Unsere Lieblingsoper ist "Tosca", und ich dachte mir, man könnte doch mal eine Arie nehmen, die auch von einer Mezzosopranistin gesungen werden kann, also "Vissi d’Arte". Ich singe sie ab und zu auch zuhause für mich selbst - und jetzt trau ich mich das dann auch vor Publikum.

Ansonsten warten wir jetzt noch, wer der Gewinner der Zukunftsstimmen wird, ob männlich oder weiblich. Dann wird langsam das Programm zusammengestellt. Es ist meistens so, dass der erste Teil der Klassik gewidmet ist und der zweite dann so eine Art Medley wird, bei dem zum Teil auch Musicalsongs dabei sind und das Publikum Melodien erkennen und mitsingen kann.

"Klassik unter Sternen" mit Elina Garanča und Karel Mark Chichon findet am 5. Juli wie immer open Air in Stift Göttweig statt, der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen (www.klassikuntersternen.at). Und für Elina Garančas „ZukunftsStimmen“ sind Bewerbungen ab sofort bis 14. März 2023 möglich (www.zukunftsstimmen.at/bewerbung).