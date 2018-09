NÖN: Was werden wir in der Ausstellung sehen? Schiele natürlich, aber was konkret?

Werner Gradisch: Man sieht ausschließlich Originale, Ölbilder, Grafiken, Skulpturen, möglichst nahe zum Todestag. Dazu persönliche Gegenstände, Fotos und Postkarten, die ich liebevoll katalogisiert habe.

Alles aus Ihrem Besitz?

Gradisch: Die Schau zeigt ausschließlich Objekte aus meinem Eigentum.

Was man sonst nicht sieht oder noch nie gesehen hat?

Gradisch: Genauso ist es. In Tulln, wo meine Sammlung früher die Basis der Ausstellung war, bin ich nicht als Kurator aufgetreten. Hier in Neulengbach war es mir wichtig, diese Tätigkeit zu übernehmen, um Dinge zu zeigen, die dazugehören.

Was konkret?

Gradisch: Viele Bilder aus seiner letzten Zeit sind nicht in meinem Besitz. Aber ich kann etwa eine originale Totenmaske präsentieren und die schriftliche Bestätigung, wer sie abgenommen hat, der Bildhauer Gustinus Ambrosi.

Bleibt die Frage: Warum gerade Neulengbach?

Gradisch: Ursprünglich hätte die Gedächtnisausstellung in Krems passieren sollen. Die Landesgalerie wird aber erst nächstes Jahr fertig. In Österreich gab es bisher keine einzige Ausstellung zum Todestag von Egon Schiele. Alles, was in Wien gezeigt wird, hat nichts damit zu tun. Mir ging es also darum, dieses Ereignis in den Mittelpunkt zu stellen. In Tulln war das nicht möglich, daher habe ich gesucht und hier den idealen Ort gefunden. Denn Neulengbach war für das Schaffen Schieles äußerst wichtig, auch abgesehen von seinem Gefängnisaufenthalt.

Wie beurteilen Sie das angeklagte Vergehen Schieles?

Gradisch: In Neulengbach war er 21, Wally war 16. Glauben Sie ernsthaft, dass sie in dem Alter zugelassen hätte, dass da eine Konkurrentin im Haus ist? Außer für berufliche Tätigkeiten, das heißt, sie zu zeichnen, sie darzustellen. Aber da war sie sicher in der Nähe und hat aufgepasst, dass nichts passiert. Die Vorwürfe waren einfach falsch. Er hat Mädchen gemalt, weil ihm wichtig war, dass sie keine Fettfalten hatten, dass er die Knochen unter der Haut gesehen hat. Meiner Meinung gab’s da keinen Missbrauch.

Sie sitzen auf einem gewaltigen Schatz, ideell und finanziell. Wollen Sie einmal verkaufen?

Gradisch: Ich verkaufe nichts. Ich musste ein einziges Blatt verkaufen, um den Rechtsanwalt wegen des Erbverfahrens zahlen zu können. Mir ist das Erbe keine Belastung, sondern eine Aufgabe, die ich mir gesetzt hat. Wie meine alten Bugattis. Mit denen fahre ich. Schieles Werke aber gehören mir nicht alleine, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, sie in irgendeiner Form zu sehen. Ich kann sie nicht in einen Keller einsperren und nur selber anschauen.

Zur Ausstellung

Egon Schiele: 100. Todestag.

Originalwerke und -dokumente aus der Sammlung Gradisch.

Museum Region

Neulengbach, 14. September bis 2. Dezember.