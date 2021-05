NÖN: Sie singen normalerweise auf Opernbühnen in aller Welt. Das war ja lange nicht möglich. Arbeiten Sie dennoch an einem Projekt?

Günther Groissböck: Ja, an der Wiener Kammeroper erarbeiten wir ein Stück, das „Tristan Experiment“, eine adaptierte Fassung von „Tristan und Isolde“. Darin singe ich und inszeniere auch das erste Mal. Das war eine Idee von Intendant Roland Geyer, der meinte, ich hätte so eine Energie und Hingabe. Zuerst war ich skeptisch, aber es ist sehr faszinierend und intensiv. So muss ich über die aktuelle Lage nicht zu viel nachdenken.

Wenn die derzeitige Situation eine Oper wäre, mit welcher würden Sie sie am ehesten gleichsetzen?

Groissböck: Eigentlich mit meinem aktuellen Projekt. Die aktuelle Lage hat etwas Dystopisch-Surreales, und das Stück ist ein Plädoyer an das Echte, an das Analoge, an Berührung und Sinnlichkeit. Die Anfrage kam bereits im Oktober 2019, da wusste ich schon, worum es gehen sollte. Manche Ideen hat nun die Realität überholt: Ich wollte eine Projektion mit Schachbrettern machen, in den weißen Quadraten sollten QR-Codes eingefügt sein. Das kann man streichen, denn das wäre nun oberflächliche Zeitgeist-Kritik. Das Stück ist ein Plädoyer gegen den Transhumanismus. Premiere ist am 26. Mai, es läuft bis 17. Juni.

In Deutschland wurde der Protest der Schauspieler „allesdichtmachen“ heftig diskutiert, bis hin zur Forderung nach Berufsverbot.

Groissböck: Der Wirbel war vor allem in den Medien, die Videos selbst ernteten überwiegend Zustimmung. Es überraschte und passte nicht ins allgemeine Narrativ. Ich wohne nur 53 Kilometer von Bergamo entfernt und habe eine reale Wahrnehmung, die anders ist. Das sind Tatsachen, das ist kein politisches Statement. Aber weil es den Mainstream erschüttert, wird es bekämpft. Und der Reflex der Gruppe, die das bekämpft, lautet „rechts“. Was bitte ist daran „rechts“? Die sogenannte Linke offenbart mittlerweile, dass sie die eigentlich totalitäre Kraft ist, das, was sie an den Rechten immer kritisiert hat. Sie ist es, die nach mehr Polizei ruft, nicht die FPÖ, es sind die Grünen!

Es findet ein Umbau statt, und bei Kritik drückt man den Knopf und sagt: „Alles rechts“. Sätze wie „Pass auf, was du sagst“, die darf es in unserer Gesellschaft nicht geben!

Haben Sie das selbst auch erlebt?

Groissböck: Das höre ich permanent. Auch Androhung von Berufsverboten, zum Beispiel: „Wer solche Ansichten hat, sollte in Bayreuth (bei den Wagner-Festspielen, Anm.) nicht auftreten dürfen!“

In Normalzeiten schmückt sich die Politik gerne mit der Kultur. Warum diese Reaktionen, wenn sich Künstler nun zu Wort melden?

Groissböck: Es melden sich viel zu wenige Künstler zu Wort, das hat mit Abhängigkeiten zu tun. Was mich sehr schmerzt, ist, dass man in einem Kulturland wie Österreich viel zu wenig auf die Möglichkeiten hingewiesen hat. In Madrid hat man – ausgenommen im ersten Lockdown – durchgespielt, auch in St. Petersburg und Paris. Das hätte ich mir für Österreich auch gewünscht. Leider ist auch von den Kulturschaffenden kein Druck gekommen, kein Hinweis. Salzburg war letzten Sommer ein Vorreiter, und es hat funktioniert. Warum hat man dann akzeptiert, dass alles wieder zugesperrt wird? Es gab und gibt kein plausibles Argument, auch nicht die Solidarität. Künstlerischer Selbstmord hat nichts mit Solidarität zu tun.

Man hat ja als Ersatz den virtuellen Raum eröffnet, etwa Opernübertragungen.

Groissböck: Das Virtuelle ist eine Ergänzung, aber es ist nie ein Ersatz. Unser sinnliches Spektrum geht viel weiter. Die Reduzierung darauf, was berechenbar und kalkulierbar ist, das ist nicht Leben und nicht Kunst. Kunst ist nicht berechenbar. Vor leeren Rängen zu singen ist kein Vergleich zum präsenten Publikum. Das Publikum motiviert, beflügelt, da ist ein subtiler Austausch, eine Interaktion, da ist Magie. Das funktioniert virtuell nicht.

Wie hätten Sie in dieser Krise agiert, wären Sie Kunstminister?

Groissböck: Ich würde eine Lösung für die Kultur umsetzen, wie wir es im Herbst in Österreich hatten. Sollte dann doch etwas passieren, kann man ja immer noch reagieren. Es wird durch die Schließungen auf alle Fälle einiges kaputtgehen, man kann nicht einfach anknüpfen an die Zeit vorher. Der Stellenwert von Kultur ist scheinbar ein geringer, vor allem in Österreich und Deutschland, das hat die Krise gezeigt. Das ist für mich sehr ernüchternd.