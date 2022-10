Heinz Marecek: "Der Blöde hat nichts zu verlieren"

Werbung

NÖN: Diesen Samstag sind Sie (wieder) in St. Pöltens Bühne im Hof zu sehen. Und das ausgerechnet mit einem „Affen“. Der steht aber nicht auf der Bühne, oder doch? Und was gibt’s da sonst zu sehen – und zu hören?

Heinz Marecek: Es wird an diesem Abend die Geschichte des Wiener Kabaretts von 1890 bis1938 erzählt. Mit Beiträgen der Protagonisten.

„Mein Kollege, der Affe“ ist ja eigentlich ein Gedicht, und zwar ein ziemlich langes. Um Tiere geht’s da nicht, dafür um einen, der auf der Bühne steht, und die, die davor sitzen. Und um Hass und Liebe geht’s da auch… Und worum geht’s Ihnen?

Marecek: Immer nur darum, Geschichten zu erzählen! Ich habe als Kind Geschichten geliebt – und irgendwann beschlossen, selber welche zu erzählen.

Geschrieben hat das Gedicht Fritz Grünbaum, vorgetragen hat es dessen Bühnenkollege Karl Farkas, ein Jahr nach dem Ende jenes Krieges, der auch Grünbaum das Leben gekostet hat. Was hatten die zwei, was andere nicht haben? Was hatten Sie und Ihr ebenfalls viel zu früh verstorbener Bühnenkollege Karlheinz Hackl, was andere nicht haben? Und wieso sind zwei auf der Bühne lustiger als einer?

Marecek: Es sind ja auch beim Tennis, beim Schach und bei der Liebe zwei immer lustiger als einer!

Muss da bei zweien einer immer „der Blöde“ und einer immer „der G’scheite“ sein? Sind zwei „Blöde“ zu dumm und zwei „G’scheite“ zu fad? Wären Sie, als Sie noch zweit waren, lieber der andere gewesen? Und sind Sie, wenn Sie allein auf der Bühne stehen, sozusagen beide?

Marecek: Ich wäre nie gern der andere gewesen! Der „Blöde“ hat nichts zu verlieren – der „Gescheite“ alles!

Sie stehen aber nicht nur seit mittlerweile 56 Jahren auf der Bühne. Sie standen auch vor der Fernseh- und Filmkamera, Sie haben Regie geführt und Bücher geschrieben. Was war Ihnen das liebste? Was war das anstrengendste? Und was wollen Sie unbedingt noch (mal) machen?

Marecek: Ich wollte als Schauspieler, als Regisseur und als Autor immer nur Geschichten erzählen – daran hat sich nichts geändert!

Und was kommt jetzt als nächstes?

Marecek: Keine Ahnung! Aber hoffentlich darf ich eine Geschichte erzählen!

www.buehneimhof.at