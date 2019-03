NÖN: St. Pölten hat die erste Bewerbungsphase also bestanden?

Michael Duscher: Ja, und das haben wir bald schriftlich. Der Bericht der Jury. Er sollte spätestens schon diese Woche da sein.

Was könnte drinstehen?

Duscher: Wir schließen aus den Fragen, dass es darum geht, das Programm vertiefend auszuarbeiten und – als zweites großes Thema – die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mit anderen Kulturhauptstädten zu konkretisieren und auszubauen.

Jetzt heißt es also zu warten?

Duscher: Wir warten nicht auf den Bericht und sitzen da und verharren.

Sondern feiern erst mal?

Duscher: Nein, wir haben uns sehr gefreut. Denn was wir von anderen Kulturhauptstädten wissen, dann ist es keine Selbstverständlichkeit, auf die Shortliste zu kommt.

Sie haben zwei Millionen Euro für die Bewerbung. Ist alles schon verbraten?

Duscher: Wir haben weniger im ersten Jahr verbraucht, wir werden im zweiten Jahr unser Programm wie geplant weiterführen. Wir arbeiten weiter mit der „Arbeitsgruppe öffentlicher Raum“, wir arbeiten weiter an unserer Zusammenarbeit mit europäischen Kulturhauptstädten. Und wir stellen eine Projektgruppe mit künstlerischen Leitern zusammen.

Der definitive künstlerische Leiter oder die Leiterin fehlt also noch?

Duscher: Ja, es wird eine Ausschreibung geben, und zwar im Fall des Zuschlages. Das bedeutet, wir arbeiten derzeit noch mit einem künstlerischen Projektteam. Und dieses Team wird die künstlerischen Projekte für heuer erarbeiten. Und bekommen wir im November den Zuschlag, dann machen wir uns sofort an die entsprechende Ausschreibung. Das ist ganz wichtig.

Wie hoch schätzen Sie die Chance St. Pöltens ein?

Duscher: Ich lasse mich ungern zu Voraussagen drängen. Aber wenn wir uns an das halten, was wir uns vorgenommen haben, nämlich das Programm zu vertiefen, auch in Richtung Europa, dann steht unsere Chance sehr gut.

Womit wollen Sie die Jury beeindrucken?

Duscher: Wir geben nicht einfach ein hundertseitiges Papier ab, sondern das basiert auf Projekten und Vorhaben. Mit dem Domplatz oder den Verbindungen zwischen der Altstadt und dem Regierungsviertel und dem Kulturbezirk beschäftigen wir uns ganz realistisch.

Von den anderen Bewerbern, Dornbirn und Bad Ischl, wer ist eher Konkurrent?

Duscher: Wir glauben, dass beide sehr ernst zu nehmende Konkurrenten sind. Schließlich sind auch beide in der ersten Runde weitergekommen.

Im Fall der Fälle werden Sie 60 Millionen Euro zur Verfügung haben – wie Linz 2009. Welchen Mehrwert können Sie daraus lukrieren?

Duscher: Der Titel ist die Initialzündung für eine Stadt, sich in eine gute Richtung zu entwickeln, einerseits nach innen, andererseits sind wir dann auf der europäischen Landkarte gut verankert. Wie wir den Mehrwert messen? Natürlich kann man auf Nächtigungszahlen oder Umsätze schauen. Aber der eigentliche Wert, wie Linz gezeigt hat, besteht darin, dass sich das Image nachhaltig wandelt.

Bekommen Sie Kritik von Teilen der Bevölkerung, dass Sie zu viel Geld ausgeben?

Duscher: Nein, wir bekommen viel eher Zuspruch. Viele Leute sagen, St. Pölten ist eine Stadt im Aufbruch, St. Pölten ist eine Stadt, die sich positiv entwickelt. Es ist an der Zeit, dass eine Stadt, die vielfach unter ihrem Wert geschlagen wird, einen Schritt nach vorne macht.