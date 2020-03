NÖN: Diesen Samstag feiern Sie in St. Pölten nicht nur Österreich-Premiere, sondern auch gleich Geburtstag. Also: Torten, Sekt und Gratulanten? Oder was wird da serviert?

Birgit Denk: Es wird eine 20 Jahre-Werkschau serviert. Und: Wir werden uns feiern!

20 Jahre sind für eine Band ein stolzes Jubiläum. Erst recht, wenn die nicht im Mainstream schwimmt. Wie hält man sich dort so lange?

Denk: Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass eine Frau so klingt, wie sie redet, also: im Dialekt singt. Nach Mendt, Werger und Bill gab’s das ja nicht, sogar in den Hoch-Zeiten des Austropop gab’s das nicht. Und wir haben uns musikalisch auch nie einschränken lassen.

„Komplett out“ heißt – völlig unpassenderweise – Ihr Geburtstagsprogramm. Gibt’s da Altes? Neues? Öffentliches? Privates? Eigenes? Fremdes? Oder ganz was Anderes?

Denk: [lacht] Wir werden im eigenen Saft braten! Und diesmal haben wir auch keine Kollegen eingeladen. Wir werden statt dessen ein bissl was über die Bandmitglieder erzählen. Und wir werden auch ein bissl was Neues spielen.

Bei den letzten Alben war’s laut und auch lustig, waren Sie in der Wüste und in den 50ern (mit Geige und Bratsche noch dazu). Und immer wieder auch so, wie’s gerade zum Rahmen, also: zum Spielort passt.

Denk: Es sind tatsächlich neun Alben. Und ob im Gasometer, auf der Donauinsel oder im babü in Wolkersdorf: Wir schmiegen uns in die Hütte rein! Für uns war immer klar: Wenn wir was machen, dann g’scheit!

Bei Ihnen wird aber nicht nur musiziert, sondern auch geredet. Und das nicht nur vor der Kamera – wofür Sie gerade eine Romy-Nominierung eingeheimst haben. Sondern auch auf der Bühne. Ist das Programm?

Denk: Die Romy-Nominierung hat mich sehr gefreut! Und tatsächlich könnt’ ich’s gar nicht anders! Die Lieder brauch’ ich nicht erklären, aber es geht um das gemeinsame Erleben.

Und was kommt als Nächstes?

Denk: 2021 werden wir an neuem Material arbeiten, 2022 wollen wir eine neue CD herausbringen. Aber heuer wollen wir zu ganz vielen Menschen kommen. Und uns freu’n, dass es uns noch gibt! www.buehneimhof.at