NÖN: Gerade haben Sie gemeinsam mit Kabarettist Alfred Dorfer ihr jüngstes Projekt vorgestellt: „Wir und Kultur“. Geht’s da ums Singen? Spielen? Lachen? Ums Weitermachen?

Angelika Kirchschlager: Es geht um viel mehr. Es geht um eine Bewusstwerdung, dass Kultur für jeden von uns lebensnotwendig ist. Aber wir sind nicht noch eine Initiative, wir kämpfen nicht für mehr Absicherung für Künstler – wir wollen einen Anstoß geben.

„Wir“ klingt ja nach vielen, „Kultur“ klingt nach „endlich wieder“. Braucht es dafür mehr Stimmen? Weniger Regeln?

Kirchschlager: Es braucht ganz viele Menschen, das bringt’s genau auf den Punkt. Und wir haben auch viele unterschiedliche Menschen dabei, die sich zur Kultur bekennen, von Christian Konrad über Danielle Spera bis Herbert Prohaska. Wir Künstler brauchen ganz viele Menschen, die hinter uns stehen – nicht nur in der Krise. Die Kultur ist nicht die Angelegenheit einer kleinen Elite. Und wir sind keine Apostel!

Die Kultur war ja während der Krise die Erste, die alles zugemacht hat. Und ist jetzt eigentlich die Letzte, die wieder aufmachen darf. Was macht das mit dem Publikum?

Kirchschlager: Ich glaube, dass das Publikum schon darauf wartet, dass alles wieder aufsperrt. Momentan gibt es eher zu wenig Plätze als zu viele. Und Alfred Dorfer und ich, wir treten dann zweimal auf – für eine Gage. Das machen auch ganz viele Kollegen. Die einen spielen um die Hälfte, die anderen sitzen im Freien mit Regenschirm. Wir brauchen das Publikum, wir wollen auch, dass es vom Publikum heißt: Wir wollen kommen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass das Publikum spricht.

Haben Sie in der Zeit, in der es keine Vorstellungen, keine Auftritte und kein (anwesendes) Publikum gab, auch etwas gewonnen?

Kirchschlager: Ich habe Zeit gewonnen. Und ein normales Leben geführt. Das hab’ ich noch nie gemacht! Und jetzt hab’ ich viel Energie und Kraft!

Singen werden Sie schon diese Woche wieder bei Elisabeth Gürtler in Seefeld, am 20., 21. und 23. August bei Florian Krumpöck am Semmering. Was kommt als Nächstes?

Kirchschlager: Im Dezember bin ich wieder in Zürich, in „Sweeney Todd“. Aber ich freu mich auf alles!