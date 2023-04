Paul Gessl: „Für die Kultur in NÖ sehe ich klar Schiff voraus"

Werbung

NÖN: Wie geht’s denn der Kultur in Niederösterreich gerade?

Paul Gessl: Die Kultur und die Kunst in NÖ haben immer davon profitiert, dass es ein klares politisches Bekenntnis gab. Und aus meiner Sicht gibt es auch keinen Stopp oder keinen Abbruch dieser Entwicklung. Ich weiß, wo es begonnen hat, und ich weiß, wo wir jetzt stehen. Da spielen die Kultur und die Künstler eine wichtige Rolle.

Und doch haben gerade die Künstler in NÖ am lautesten geschrien – schon vor und erst recht nach der Bildung der schwarz-blauen Regierung.

Gessl: Laut ist der falsche Begriff. Es geht um Relevanz. Dass der Kulturbereich wachsam, und sensibel aufzeigt, dabei aber gesellschaftlich relevant bleibt, das finde ich wichtig. Es wird aber gerade eine Grundstimmung erzeugt, die die Frage hervorruft: Warum soll ich Kunst und Kultur besuchen? Aber genau das wäre ja kontraproduktiv. Nicht das Boykottieren, sondern das Fordern nach mehr, das wäre jetzt wichtig.

Österreichs Filmakademie will nicht mehr mit dem Land zusammenarbeiten und hat auch die nächste Filmpreisgala in Grafenegg abgesagt. Österreichs Autor(inn)en wollen bei keinen Landesveranstaltungen mehr auftreten. Ist das auch kontraproduktiv?

Gessl: Die Gala war eine Win-win-Situation für die Preisträger, den Standort und das Land. Warum entzieht man den Preisträgern die beste Bühne, die sie in den letzten Jahren bekommen haben? Wir müssen aufpassen, dass wir die Relevanz in der Gesellschaft nicht verlieren. Das ist dünnes Eis, ich will dicke Bretter! Die Tür in Grafenegg ist jedenfalls immer offen!

Niederösterreichs größte Kulturholding, die Sie seit 2000 leiten, hat nicht geschrien. Aber geschrieben. Dass ihre Betriebe „Orte der Offenheit, Toleranz und Menschlichkeit“ seien. Und dass „Teile des Arbeitsübereinkommens zwischen ÖVP und FPÖ im klaren Widerspruch“ dazu stünden. So was gab’s noch nie, oder?

Gessl: Ich schreie nie. Ich bin ein stiller Rufer. Und ich sage dann etwas, wenn ich von etwas überzeugt bin. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, Botschaften abzugeben. Und die NOEKU hat da auch eine wichtige Verantwortung. Sie ist eine der wenigen, die Planungs- und Budgetsicherheit und ihre Unabhängigkeit haben, auch im Personalbereich. Da hat sich in den letzten 23 Jahren niemand eingemischt. In Wien entscheiden die Frau Mayer [Anm.: Kunststaatssekretärin Andrea Mayer] und die Frau Kaup-Hasler [Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler], das gibt’s in Niederösterreich nicht.

Wird’s das jetzt unter Niederösterreichs neuer Landesregierung geben?

Gessl: Da sehe ich überhaupt keine Gefahr. Und ich hab’ auch das Commitment der kulturpolitischen Referentin [Johanna Mikl-Leitner] dazu. Ich gehe davon aus, dass auch in den nächsten fünf Jahren keiner dreinredet!

Im schwarz-blauen Regierungsabkommen gibt’s zwar einige Seiten zur Kultur, die NOEKU wird explizit aber nicht erwähnt. Beunruhigt Sie das?

Gessl: Das ist für mich nicht beunruhigend. Es stehen ja die Vielfalt und die Förderungen drinnen.

Und es stehen die „Landestheater NEU“ drinnen. Soll es also künftig mehr als eines geben?

Gessl: Es geht um die drei Landestheater-Standorte, die wir künstlerisch und organisatorisch weiterentwickeln wollen. Zentrale Intendanz, wie im Burgenland, wird es keine geben. Baden bleibt das Zentrum für Musiktheater, St. Pölten das Zentrum für Sprechtheater, für Literatur und mehr, und an Wiener Neustadt arbeiten wir. Das wird jedenfalls nicht mehr Stadttheater heißen.

Und Reichenau?

Gessl: Reichenau hat mit dem Landestheater gar nichts zu tun. Reichenau soll das wichtigste Theaterfestival im Sommer in Österreich werden.

Was bedeutet die Abschaffung der ORF-Landesabgabe für die Kultur und für die Holding?

Gessl: Das betrifft ja erst den 1. Jänner 2024. Aber auch dazu gab es eine klare Ansage: Das wird aus dem Landesbudget abgedeckt. Und das Budget 2024 wird erst im Herbst bestimmt. Die Kulturförderung der Holding – 54 Millionen Euro – ist hoch, im Verhältnis zum Gesamtbudget von 125 Millionen aber relativ. Wenn das reduziert würde, hätte es allerdings dramatische Auswirkungen.

Die Politik war in NÖ immer eng mit der Kultur. Und mit der NOEKU war sie es auch. Wird sich das jetzt ändern?

Gessl: Ich hab’ Udo Landbauer nicht gewählt, aber ich nehme ihn zur Kenntnis. Und warum soll ein Würdenträger nicht in eine Premiere gehen? Von der Kulturreferentin erwarte ich mir, dass sie Position bezieht und dass sie klarstellt: Ich bin die Hüterin, verlasst euch auf mich! Für die Kulturbetriebe in NÖ sehe ich klar Schiff voraus!

Und wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Gessl: Sicher nicht daheim! Ich bin ein Rastloser. Aber man muss zum richtigen Zeitpunkt ein Ende setzen. Und der 31. Juli 2026 ist mein Datum, da werde ich aufhören. Aber ich verspreche: Davor feiern wir noch 25 Jahre NOEKU!