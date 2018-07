NÖN: Derzeit stehen Sie in Asparn an der Zaya im Stück „Bezahlt wird nicht“ auf der Bühne. Sie haben auch Regie geführt. Wer sollte sich denn das Stück ansehen?

Viktoria Schubert: Ich glaube, jeder der viel lachen will und ein bisschen nachdenken will, was bei uns in Österreich so schief läuft in der Politik. Es ist eine ganz entzückende Komödie.

Sie waren gerade in Klagenfurt. Warum?

Schubert: Ich war bei der Premiere von „Buona sera, Mrs. Cambpell“. Es ist mein erstes Stück, das ich selbst geschrieben, aber nicht inszeniert habe. Das ist eine neue Erfahrung.

Regisseurin und Schauspielerin in einem Stück. Doppelbelastung oder schöne Herausforderung?

Schubert: Wir Frauen haben ja mit Doppelbelastung sehr viel Erfahrung. Es ist wirklich eine Doppelbelastung, mein Lieblingszustand ist es nicht. Das war eine Ausnahme.

Heuer wird in Asparn an der Zaya 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Schon 2017 haben Sie dort gespielt. Wie ist es für Sie, in Niederösterreich Theater zu machen?

Schubert: Der Theatersommer ist eine wunderbare Erfindung. Die Leute lernen Regionen kennen, die sie sonst nicht besuchen würden. Asparn ist ein wunderbarer Platz, wo man sehr gut arbeiten kann.

Weibliche Regisseurinnen sind selten. Spielt das eine Rolle?

Schubert: Ja. Man hat ein bisschen die Mamafunk tion. Ein männlicher Regisseur hat keine Papafunk tion, das ist bei einer Frau automatisch, auch wenn man das nicht will. Es ist eine männerdominierte Welt, es hat sich gebessert im Unterschied von vor 20 Jahren, aber es ist immer noch spürbar, dass die Männer gerne unter sich sind.

Bis 17. August wird „Bezahlt wird nicht“ noch aufgeführt. Was kommt danach?

Schubert: Danach stehe ich im Waldviertler Hoftheater in „Sonny Boys“ auf der Bühne, auf das freue ich mich schon sehr!