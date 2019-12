NÖN: Die St. Pöltner hast du längst gewonnen – bei einer Hommage an Ludwig Hirsch in der Bühne im Hof und jetzt mit dem Konzert im Cinema. Gibt‘s etwas, das du mit der Stadt verbindest?

Voodoo Jürgens: Konzerte und Musik. Jugendstil zum Beispiel war eine meiner Lieblingsbands. Und auch mit Sceptic Eleptic war ich befreundet. Da hätt‘ ich fast mal in der Band angefangen. Tulln is‘ mir immer irrsinnig auf den Zeiger gegangen, weil dort Jugendkultur-mäßig nix gegangen ist. Darüber haben sich in St. Pölten auch immer alle aufgeregt, aber ich hab’ den Eindruck, dass es hier besser ist.

Um gleich bei Tulln zu bleiben... In dem Lied erzählst du von deiner Kindheit. Zum Beispiel von deinem Papa, der ins Gefängnis gekommen ist. Wie ist es für dich so etwas mit so vielen Menschen zu teilen?

Voodoo Jürgens: Am Anfang war das natürlich komisch. Aber es ist mir anscheinend auch ein Bedürfnis gewesen, das irgendwann mal loszuwerden – und über Dinge zu sprechen, die wahrscheinlich in vielen Familien so sind, aber immer verschwiegen werden.

Das heißt, die Musik ist für dich auch eine Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten?

Voodoo Jürgens: Ja, wobei die G‘schicht mit meinem Vater nicht so zentral für mich ist. Das nehmen nur die Menschen immer so wahr. Es ist ein Teil meiner Kindheit – wie viele andere auch.

Beim zweiten Album geht‘s weniger um deine Vergangenheit. In „Angst haums“ wird’s politisch, in „2 l Eistee“ geht’s um die Schule. Sind das auch Dinge, die dich beschäftigen?

Voodoo Jürgens: Ich nehm‘ mich selber nie komplett raus. Ich bin immer so ein Teil von diesem Kosmos. Aber gleichzeitig nehm‘ ich auch G‘schichten rein, die ich gehört hab‘. Aber man kann nicht immer alles nur abarbeiten. Wär ja fad, wenn‘s nur mein eigenes Leben wär‘.

Und welche Themen werden dann zu Songs?

Voodoo Jürgens: Das ist schwer zu sagen. Es rattert immer in meinem Kopf. Ich hab immer ein Notizbuch einstecken, wenn mir was einfällt, schreib‘ ichs auf. Aber, wo das herkommt, weiß ich nicht. Der rote Faden ist halt, dass mich die Erfolgsgesellschaft nicht interessiert.

Was sonst?

Voodoo Jürgens: Mein Ansatz ist es, einer Person, der nicht immer alles gelingt, so ein bisschen Stolz zu geben. Man hat ja eine Würde, auch wenn man scheitert oder verliert.

Ist das auch etwas, das du mit dir selber oder deinem eigenen Leben in Verbindung bringst?

Voodoo Jürgens: Ich glaub, das kennt im Großen und Ganzen jeder. Aber ja, schon, es war sicher so, dass mein Leben lang nicht so die große Erfolgsstory war.

Mittlerweile ist es das aber. Hast du dir vorstellen können, dass du es mit der Musik soweit bringst?

Voodoo Jürgens: Man stellt sich schon auf die Bühne, weil man daran glaubt. Welche Ausmaße das nimmt, war aber nicht abzusehen. Das wär auch ein bissl utopisch. Weil es so ein Independend-Album bis jetzt noch nicht so den Erfolg hatte wie diese Platte.

Gibt‘s etwas, das du musikalisch noch erreichen willst?

Voodoo Jürgens: Es gibt viele Dinge, die ich noch erreichen will. Mich interessieren auch andere Dinge. Also, ich muss nicht dauernd eine neue Platte rausbringen. Ich tu auch schauspielern und ich male extrem gern. Ich glaub‘, es ist auch gut, wenn man nicht so verbissen ist. Manchmal ist es auch gut, einfach nix zu machen.

Was machst du denn, wenn du nicht auf der Bühne stehst?

Voodoo Jürgens: Spazieren oder kochen und ich geh’ gern in Museen. Manchmal lieg ich auch gern nur im Bett umadum. Da bin ich auch mal froh, wenn ich niemanden seh‘.

Und wo sieht man dich als Schauspieler?

Voodoo Jürgens: Der Typ, der die letzten zwei Videos gemacht hat, hat jetzt einen Langspielfilm gemacht und im Herbst mache ich mit dem Regisseur von „Beste aller Welten“ einen Film.

Worum wird‘s da gehen?

Voodoo Jürgens: Um einen Typen, der musiziert, dem‘s aber nicht aufgeht. Das wird keine Happy-Peppi-G‘schicht. Aber es gibt Paralellen zu mir.

Was erwartest du dir von einer Show wie der in St. Pölten?

Voodoo Jürgens: Am meisten wünsch‘ ich mir, dass die Leute zuhören. Darum geht’s eigentlich immer. Die größten Fans sind manchmal auch die nervigsten. Ich will die Leute kriegen, darum geht‘s bei einem Konzert. Das ist jedes Mal wieder eine Anspannung. Wenn das funktioniert, ist das natürlich eine super G‘schicht.

Eine Hommage an Ludwig Hirsch und jetzt ein Lied mit der Jazz Gitti: Ist das die Musik, die du privat hörst?

Voodoo Jürgens: Ich hab‘ einen ganz breiten Geschmack. Ich sammle so alte Austropop-Platten. Aber zurzeit hör‘ ich auch gern älteren Jazz. Bob Dylan ist auch ein großer Einfluss.

Und so etwas wie ein musikalisches Vorbild?

Voodoo Jürgens: Ich pick nicht so an einem. Ich hab‘ gern Nirvana gehört, das ist sicher irgendwo in meiner Musik. Genauso aber der deutschsprachige Hip Hop, den ichmit 15 gehört hab‘, oder die Helmut-Qualtinger-Phase. Es ist so die Summe aus allem.