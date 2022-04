Neue Rainerwerke: Die Welt ist rosarot in Baden

Werbung

Die Coronazeit findet zumindest im Arnulf-Rainer-Museum mal ein rosa-himmelblaues Ende. Nach der Ausstellung anlässlich des 200. Geburtstages des Frauenbades, übernimmt nun wieder Arnulf Rainer mit seinen Werken das kunstvolle Zepter im Frauenbad. Die neue Jahresausstellung wurde voriges Wochenende eröffnet.

Ausgewählt hat die 140 Gemälde wieder der Stammkurator Helmut Friedel, der den roten Faden ins rosa und himmelblaue Farbenreich spannt. Die Werke sind zum Teil noch nie gezeigt worden und offenbaren eine ganz andere Ausdruckssprache als die vielleicht gewohnte Seite. Rainer ist ein Maler, der zu seinen körperlich fittesten Zeiten mit seinem ganzen Körper künstlerisch agierte; legendär seine Fuß- und Handbilder, wo sein Körper zum Malinstrument wurde: „Ich male nicht, sondern ich bemale, übermale oder zermale, ich bestalte“, so beschrieb Arnulf Rainer im Jahr 1972 seinen Schaffensprozess.

Die ausgewählten Bilder stammen aus einer Zeitspanne von Ende 1980 bis Ende 1990. In dieser Zeit tauchte Rainer in die Botanik, die Geologie und den Kosmos ein. Wie äußert sich das? Indem Rainer in seinen Werken botanische Formen wie überdimensionale Blätter und Blumen „bestaltet“, animiert war er damals von Pflanzenabbildungen aus Büchern des 18 und 19. Jahrhunderts. Oder es finden sich Sterne in seinen Farbkompositionen, die er übermalt oder amorphe, also formlose, Strukturen, die wie Steine wirken. Diese kosmologischen Formationen übermalte er und das Auge des Betrachters findet sich in einer Kraterlandschaft.

Schon beim Start der Ausstellung, also im rosa und himmelblau gehaltenen Spiegelsaal, fragt man sich, warum sich Strukturen der bemalten Wände in Rainers Werken wiederfinden? Friedel hat hier ganze Meisterarbeit als Kurator geleistet und eine mehr als abwechslungsreiche Werkschau durch Rainers Bild gewordene Bewusstseinswelten geschaffen und Werke gefunden, wo Sequenzen tatsächlich mit der rosa-hellblau marmorierten Wandmalerei des Spiegelsaals korrespondieren. Es zeigt sich einmal mehr, mit wie vielen Techniken und Materalien Rainer arbeitet. „Er fräst, ritzt und durchlöchert seine Malträger, fügt ihnen manchmal sogar Spachtelmasse zu“, erklärt Friedel. In den ehemaligen Umkleidekabinen des Frauenbades findet sich dann noch ein Abstecher in eine andere Werkphase des „Zermalers“: Er nahm sich kunsthistorische Vorlagen von Goy und Camille Corot (bedeutender französischer Landschaftsmaler, 1796-1875) vor.

Diese Ausstellung tut einfach gut, das sanfte rosa und himmelblau beruhigt und beseelt und hüllt einen in ein wohlig wattiges Gefühl. Das wirkt in Zeiten wie diesen vertrauensvoll, einmal durch die rosarote Brille zu blicken…