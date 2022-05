10 Jahre Stadtgalerie in Mödling

Werbung

„10 + 1“: Im Vorjahr wurde die Stadtgalerie zehn Jahre alt, allerdings wurde das Jubiläum verschoben, „weil die Lage coronabedingt noch so unsicher war, sonst hätten wir im Herbst ein Event geplant“, erläutert Stadtgalerie-Chefin Doris Pikisch. Doch nun wird gefeiert, und die beliebte Location wartet vom 11. bis zum 15. Mai mit einem attraktiven und vielseitigen Programm auf.

Pikisch ist es gelungen, viele, die sie diese Jahre über begleitet haben, für das Event zu gewinnen.

Den Beginn macht ein buntes Kabarett-Programm am 11. Mai. „Hier treten Kabarettisten auf, die alle schon einmal bei uns zu sehen waren“, freut sich Pikisch, „und sie zeigen einen bunten Programm-Mix.“ Mit dabei Fredi Jirkal, Nadja Maleh, Floh & Wisch und andere. „Live on Stage“ zu sehen ist am 12. 5. KlubAbzur „++NEU“ und „THE MEN“. Nachdem sich Boogie Nights in der Stadtgalerie gut etabliert haben, darf auch dieser Fixpunkt am 13. Mai nicht fehlen, und dieses Mal sogar mit Live-Band „Juke Joint Royals“. Der 14. Mai gehört den Kindern. Mit Schminken, Bastelstation, Malworkshop und teatro Workshop sowie Konzert stehen jede Menge Highlights zur Verfügung.

„Das Programm ist an sich kostenlos, aber eine Spende (10 Euro) wird gerne entgegengenommen, denn sie kommt den ukrainischen Kindern zugute, die bei uns leben“, sagt Doris Pikisch.

Den Abschluss bildet am 15. Mai eine Matinee mit Bela Koreny, Ethel Merhaut und Wolf Bachofner, „Koreny war ein Mann der ersten Stunde und auch das Programm ‚Der gschupfte Ferdl‘ war vor zehn Jahren bei uns zu hören“, freut sich Pikisch über den gelungenen Abschluss.