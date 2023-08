Allegro Vivo: Der Wandel im Waldviertel

Am Anfang war das Waldviertel. Dann kam die ganze Welt. Und heute? Ist sie im Wandel, die Welt. Das Waldviertel sowieso. Grund genug also, den Wandel auch über Waldviertels größtes – und Niederösterreichs ältestes – Kammermusikfestival zu schreiben. Und mit dem Wandel, genauer: mit den „Metamorphosen“, also: den „Verwandlungen“, ein ganzes Jubiläumsprogramm zu machen.

Denn: Allegro Vivo wird heuer 45. „Und ich“, meint dessen Leiter, der quasi mit dem Festival aufgewachsen ist, „hab' lange überlegt, mit welchem Motto wir das feiern können.“ Die Metamorphosen stehen für Vahid Khadem-Missagh für die „ganz großen Umwälzungen“ in der Welt. Aber auch dafür, „wie Allegro Vivo das Waldviertel 'verwandelt' hat“. Und, natürlich, für den Wandel in der Musik.

Das fängt bei Richard Strauss' namensgebenden „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ gleich zum Festivalstart Anfang August an. Und hört bei Anton Bruckners Streichquintett (für Streichorchester – „damit“, so Vahid Khadem-Missagh, „werfen wir auch einen Blick ins Bruckner-Jahr 2024“) zum Festivalschluss Mitte September noch lang nicht auf. Dazwischen gibt's jede Menge (andere) Jubilare, wie György Ligeti, der heuer 100 geworden wäre und mit seinem „Metamorphosis“-Streichquartett in der Garser Gertrudskirche zu hören ist (am 13. August). Oder wie Loriot, der ebenfalls heuer 100 geworden wäre und den Bühnenstar Cornelius Obonya zu Musik von Radion Shchedrin ins Ziersdorfer Konzerthaus mitbringt (am 8. September).

Wobei: „Die Sprache in Kombination mit der Musik war mir ganz wichtig“, wie der Festivalleiter meint. Und zum „Sprachklang“ auch Kammerschauspielerin Andrea Eckert gemeinsam mit Staatsopern-Bariton Adrian Eröd in den Rittersaal der Schleinitzer Burg eingeladen hat (am 10. September). Nicht Worte, sondern Töne sind bei Allegro Vivo 2023 von Denker Friedrich Nietzsche zu entdecken – mit Pianistin Dorothy Khadem-Missagh am Klavier und dem Kreisler Trio im Wappensaal des Schlosses Ottenstein (am 3. September).

Neue Töne gibt's in der 45. Festivalsaison aber nicht nur in Ottenstein und Ziersdorf, wo neben Loriot auch Philipp Manuel Gutmanns jüngstes Streichquartett zu hören ist, mit dem der Herzogenburger die zweite Auflage des 2021 aus der Taufe gehobenen Kompositionswettbewerbs von Allegro Vivo 2023 gewonnen hat. Sondern auch, traditionell, am Eröffnungswochenende am 4., 5. und 6. August in Gmünd und in Altenburg. Dort musiziert Vahid Khadem-Missagh mit seiner Academia Allegro Vivo nicht nur Strauss und Mendelssohn, sondern auch Johannes Berauer mit seinem Auftragswerk fürs Festival namens „Change over time“. An der Sologeige: Vahid Khadem-Missagh, am Soloakkordeon: Christian Bakanic.

