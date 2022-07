BISOP Baden feierte 60er

Werbung

Am Freitag ging im Kolpinghaus Baden ein musikalischer Festabend über die Bühne.

Eine Schulform mit Festtradition feierte und schaut zurück in der Zeit: Seit über 60 Jahren gibt es dieses Bundesinstitut bereits, heute bekannt unter dem Kürzel BISOP (Bundesinstitut für Sozialpädagogik seit 1993), bis 1993 war es bekannt unter der Abkürzung BIfH (Bundesinstitut für Hort- und Heimerziehung). Grund genug, wieder zu feiern und diese wichtige berufsbildende Institution zu würdigen.

Diese Bildungseinrichtung steht für die Professionalisierung von Sozialpädagogen und wurde von Anfang an von der Vision einer humanen Schule getragen. Friedrich Dietl wollte berufliche Bildung und Ausbildung immer im Zusammenhang mit Herzensbildung und Persönlichkeitsentfaltung verstanden wissen und stellte als erster Direktor dieses Schultyps Wertschätzung, Achtsamkeit und Kreativität in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.

Wertschätzung, Kreativität und Achtsamkeit

Alle Menschen, ob als Mitarbeiter oder Schüler, sollten diese Wertschätzung erfahren, und diese Haltung vermittelt bekommen. In diesem Geist konnten sich sowohl die Individualität als auch die Gemeinschaft auf lebendige und offene Weise entwickeln. In diesem „Schul-Spirit“ wurde zudem eine Festkultur etabliert, die in der österreichischen Bildungs-Landschaft als beispielhaft gelten kann. Dieser musikalische Festabend hat der bemerkenswerten Tradition alle Ehre erwiesen!

Als ersten musikalischen Programmpunkt boten vier Schüler aus der ersten Klasse ein Medley unter der Leitung von Lisa Rabl. Sie überzeugte in ihrem Soloauftritt als Gitarristin und Sängerin mit lateinamerikanischen Liedern sowie einer Eigenkomposition. Der Sozialpädagoge und Singer-Songwriter Christoph Hauk musizierte mit Tino Klissenbauer (Akkordeon) ausgewählte Eigenkompositionen. Es folgten mit hoher Musikalität vorgetragene Stücke der beiden Sänger und Gitarristen Andreas Tichy und Reinhard Radl. Die beiden Sozialpädagogen und Musiker wählten Songs mit einer tiefen Verbeugung vor Willi Resetarits.

Bereichernd war der kurze geschichtliche Überblick von Direktorin Karin Lauermann, der den Facettenreichtum der Schulgeschichte erahnen ließ, die Festrede von Norbert Dex, Organisator dieser Veranstaltung sowie die Grußworte von Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) und Stadtrat Johann Hornyik (ÖVP). Das feine Buffet-Service unter der Leitung von Michael Hartmann trug zur anregenden und festlichen Atmosphäre bei.