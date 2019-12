Mödling hat eines. Wiener Neustadt hat eines (zumindest: eine Party). Wien hat natürlich auch eines. Und Baden?

NÖN/Fleck An der Tafel: Tischgesellschaft im Beethovenhaus mit Pistole & Co.

Hat schon seit zwei Monaten eines. Denn: Das Beethovenjahr hat in der Kaiserstadt längst begonnen. Im November genauer gesagt. Da öffnete Badens Kaiserhaus seine Pforten zur jüngsten Sonderschau. Dem „Mythos Ludwig van“ widmet sich die. Fängt am Totenbett des Genies zwischen Nachlass, Haarlocke (die stammt wie die Totenmaske aus dem Beethovenhaus), ein paar fehlenden Zähnen und einer fehlenden Kniescheibe an. Und hört bei der Stoffpuppe in Rüschenhemd & Samtsakko auf.

Dazwischen geht man in sechs Räumen und sechs Fragen auf Mythensuche. In Ölbildern (wie einem echten Waldmüller, den man bis Jänner aus dem Kunsthistorischen entlehnt hat) und Marmorbüsten (etwa aus dem Bonner Beethovenhaus). In Wanderwegen von Rauheneck bis Johannstein. In Lebendmasken wie der des Badener Weltkünstlers Arnulf Rainer. Im „Büstomat“, wo der Maestro in Blau, Orange und 3D aus dem Drucker kollert. Oder hinter den Hörvorhängen, wo man sich aus „Elise“, „Eroica“ oder dem letzten Quartett seinen eigenen Remix machen kann.

NÖN/Fleck In der Stube: Schlafzimmer im heutigen Beethovenhaus in der Badener Rathausgasse 10.

„Hier“, erklärt Ulrike Scholda von den Badener Museen, „gibt’s das Universelle“. Zwei Straßen weiter, im heutigen Beethovenhaus, gibt’s dagegen „den Blick von Baden und die Neunte“. Beethovens berühmtester Sinfonie hat man im ehemaligen Kupferschmiedhaus einen ganzen Raum gewidmet.

Und erzählt in den anderen 25 Kammern von Kuren und Krankheiten (Schrumpfleber, Thyphus, Tinnitus und Taubheit). Von 17 Aufenthalten und jeder Menge Kompositionen in und um Baden. Von Freunden, Gönnern, Fürsten und Klavierfabrikantinnen. Und von einem Hammerflügel, auf dem Beethoven während seiner Aufenthalte immer wieder gespielt hat.

Magyar Am Flügel: Beethovens Hammerflügel von Conrad Graf ist 2020 ins Badener Kaiserhaus gezogen.

Der Flügel steht, frisch restauriert, während des Beethovenjahres im Kaiserhaus. Und wird dort, in „Hauskonzerten wie zu Beethovens Zeiten“ bespielt. Wobei: Das „allererste Konzert im Beethovenjahr“ erklingt am Neujahrsmorgen schon um 0.30 Uhr. Und zwar im Badener Haus der Kunst. Am Programm: die „Mondscheinsonate“.

