Ernst Krenek: Ein Salon und viele neue Töne

Ausstellungsraum, Dokumentationsstelle, Konzertsaal, kreatives Zentrum: 2008 als Krenek-Forum errichtet und 2021 nach umfassender Renovierung als Salon Krenek wiedereröffnet, begehen die adaptierten Räumlichkeiten im revitalisierten Minoritenkloster in Krems-Stein heuer ihr 15-jähriges Bestehen. Mit Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen und Vermittlungsangeboten soll das Schaffen des Komponisten und Schriftstellers Ernst Krenek dem interessierten Publikum nahegebracht werden.

Der im Jahre 1900 in Wien geborene, kurz mit Anna Mahler und zuletzt mit Gladys Nordenstrom verheiratete emigrierte nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland in die USA, wo er 1991 in Palm Springs starb. Einen seiner größten Erfolge feierte der unermüdliche Komponist, der 240 Werke schuf, daneben noch für die Wiener Zeitung geschrieben, 1.000 Aufsätze und unzählige Briefe verfasst hatte und mit Thomas Mann, Arnold Schönberg oder Igor Strawinsky bekannt war, mit „Jonny spielt auf“, einer „Jazz-Oper“ rund um den schwarzen Geiger einer Jazzband, die 1927 in Leipzig uraufgeführt wurde.

Der Salon Krenek, der auch einen Großteil des Nachlasses von Ernst Krenek beherbergt, ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet, Führungen gibt's gegen Voranmeldung unter Tel. 02732/71570. Mehr Infos: www.krenek.at