Getanzt wird diesmal nicht. Zumindest nicht im Parterre. „Das“, lacht Martina Malzer, also: ein Ball, „steht noch auf meiner To-do-Lis-te!“ Statt dessen bittet die Geschäftsführerin des Badener Stadttheaters diesen Sonntag zur Gala. Und bei der wird statt getanzt gespeist. Mit Konzert auf der Bühne und vier Gängen im Parterre.

„Das ist tatsächlich das erste Gala-Dinner, bei dem die Stühle heraußen sind“, meint Martina Malzer. Und bei dem auch gespendet werden soll. Und zwar für das Fundraisingprojekt „Cool Down“, für das man schon „circa 130.000 Euro“ lukriert hat und mit dem man die neue Lüftungsanlage fürs Theater finanzieren will.

Lukas Beck Will mit ihrem Fundraisingprojekt „Cool Down“ frische Luft ins Haus aus der Kaiserzeit bringen: Bühne-Baden-Geschäftsführerin Martina Malzer

Vor allem aber wird gefeiert. Denn das „Jubiläums-Theater“, wie es am Badener Theaterplatz Nummer 7 hoch oben auf der Fassade steht, wurde am 2. Oktober vor genau 110 Jahren immerhin von einem Erzherzog eröffnet. Und wird noch vor dem Galadinner mit einem Jubiläumskonzert diesen Samstag gefeiert.

Sebastian Reinthaller, Maya Hakvoort und René Rumpold, Vincent Schirrmacher und Jochen Schmeckenbecher singen, Michael Lakner moderiert. Am Programm: „Ein Best of, nicht der letzten 110, aber zumindest der letzten zehn Jahre!“