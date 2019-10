Fürs Feiern ist man eigentlich gar nicht. Grund genug gäb's trotzdem. Schließlich wird St. Pöltens Bühne im Hof im nächsten Jahr, genauer: am 1. April 2020, 30. Darauf "sind wir auch stolz", sagt Dieter Regenfelder. "Und das wollen wir so feiern, wie immer - mit Freunden", sagt Daniela Wandl. Und hat für den Frühling ("im Herbst geht's ähnlich weiter") im Geburtstagsjahr ganz viele "alte Hasen" eingeladen. Weil: "Die alten Hasen sind wichtig für uns, für unser Publikum und für unsere Gesellschaft", so die künstlerische Leiterin heute, Donnerstag, in (und vor) ihrer Bühne.

Von Alfred Dorfer bis Josef Hader, von Manuel Rubey bis Andreas Vitásek, von Viktor Gernot bis Erwin Steinhauer, von maschek bis zu den Staatskünstlern und von Klaus Eckel bis Lukas Resetarits. Stermann und Grissemann kommen am 31. März wieder, und zwar mit einem Ständchen. Und die Landstreich spielen zum Saisonschluss am 11. Juni, und zwar eine "Spezialvorstellung zum 30er". Dazu gibt's vier Niederösterreich- und zwei Österreich-Premieren, drei "junge & saugute" noch nicht so alte Hasen, vier Kindervorstellungen, ein Jugendstück und eine Clowns-Werkstatt für junge und alte (Hasen).

www.buehneimhof.at