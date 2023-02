Kremser Köchelgesellschaft: „Es geht immer ums Publikum“

Werbung

Der Ritter (von Köchel) wäre heuer schon 223. Seine Gesellschaft (nämlich Krems’ Köchelgesellschaft) ist längst über 25. Und seine jüngste Konzertreihe? Wird heuer 15.

„Die ist jetzt im Teenageralter“, lacht Severin Endelweber. Und hat den „Teenager“ 2007 aus der Taufe gehoben. Mit Schönberg. Mit Mitbegründer und Musikprofessor Manfred Permoser am Mikrofon. Und mit seiner Bratsche in der Hand. „Das ist Teil meines Jobs, dass ich Bratschist bin“, meint der Musiker lapidar. Und hat „seiner“ Kammermusikreihe doch nicht „nur“ Töne ins Programmheft geschrieben. Sondern auch Worte.

Kammermusik gespielt: Bratschist und Köchelgesellschafts-Obmann Severin Endelweber im Konzert. Foto: Matthias Streibel

Schließlich heißt die: „Kammermusik erklärt gehört“. Und da wird nicht nur musiziert, sondern eben auch erklärt. „Am Anfang haben wir überlegt, ob wir Jahresregenten oder Themen bespielen sollen. Aber dann waren wir schnell bei der Musikvermittlung.“ Die schieße zwar heute „wie Schwammerl aus dem Boden“, so Endelweber. Steckte vor 15 Jahren aber teilweise noch in den Kinderschuhen. Und mit Manfred Permoser „als Lehrer im besten Sinne“ war „das Weitergeben eine Freude“. Denn: „Es geht ja nicht um uns, es geht ums Publikum!“

Was da weitergegeben wird? „Hintergrund“, aber ebenso „Details“. Genauso wie die Musik, die erst zerlegt, dann als Ganzes erklingt. „Da hört man dann, wo die Körperteile der Komposition hingehören“, scherzt der Bratschist, der schon zur Gründung der Köchelgesellschaft am Podium saß. Zum Geburtstag von deren Kammermusikreihe, „200 Mitglieder als Stammpublikum“ hat, sitzt Severin Endelweber auch am Podium – beim Geburtstagskonzert, das am 23. Februar gleich die ganze Saison eröffnet. Und das nicht mit Mozart oder Beethoven, nicht mit Schubert oder Schönberg („wir wollen die besten Werke bringen – aber nicht immer wieder“), sondern mit Dvořák.

Kammermusik erklärt: Musik-Professor und Köchelgesellschafts-Obmann-Stellvertreter Manfred Permoser beim Erzählen. Foto: Matthias Streibel

Was heuer sonst noch am Programm steht? „Neue Seilschaften“, wie die Kooperation mit dem Frühjahrsfestival Imago Dei (bei dem man am 1. April „Meisterinnenwerke“ im Kremser Klangraum musiziert), mit dem Kino im Kesselhaus (auf dessen Open-Air-Wiese sich am 1. Juli ein Cello und ein Akkordeon treffen) oder mit dem Archiv der Zeitgenossen (mit dem man am 12. Oktober an Friedrich Cerha erinnert). Außerdem: die vierte Ausgabe des Gneixendorfer Beethoven-Festivals im Schüttkasten von Schloss Wasserhof (von 15. bis 17. September). Und sonst? „Die Ideen gehen einem nie aus!“

www.koechelgesellschaft.at