Mozart und Gulda, Kino und Bücher, Chansons und Geknalle, Knödel und Knechte, Jazz und Schrammeln – „Was für ein Genre vorne draufpickt, ist ganz egal. Hauptsache, es ist leiwande Musik!“ Und: Neue Musik. Und: Heimische Musik. Die gibt’s bei musik aktuell, Niederösterreichs ältester Initiative für zeitgenössische Musik, schon seit einem Vierteljahrhundert. Grund genug, auch mal die Perspektiven zu wechseln.

So hat Musikfabriks-Geschäftsführer und NÖ-Kulturpreisträger Gottfried Zawichowski auch seine Jubiläumssaison betitelt. Wobei: Das Motto war schon 2020 da. Die Artistin in Residence („ich hab’ ja jedes Jahr einen neuen Intendanten“, so Zawichowski) auch. Nur die Konzerte fanden nicht statt.

„Wir feiern heuer, dass es endlich wieder losgeht!“ Gottfried Zawichowski, Geschäftsführer der Musikfabrik NÖ, zur 25. Jubiläumssaison der Initiative musik aktuell

„100“ musste man absagen oder verschieben. 70 (darunter noch sechs aus dem Vorjahr) stehen heuer allein noch bis Weihnachten am Programm, ein paar waren schon im Sommer, aber: „So richtig dicht ist jetzt der Herbst!“

Fünf Termine sind es allein dieses Wochenende, vom Saxofonquartett im Kremser Salzstadl über das Kammerer OrKöster im Pöchlarner Rathauskeller bis zu Ukulele und Schifferklavier in der NMS Neustadtl oder Klavier und Loops im Zwettler Stadtsaal.

„Am Anfang“, erzählt Gottfried Zawichoski, „gab’s noch relativ viele Diskussionen, was denn neue Musik überhaupt sei. Jetzt ist das viel offener.“ Das gelte auch für die Veranstalter („da mischen wir uns überhaupt nicht ein, wir bieten nur an – deswegen funktioniert’s auch“). Und das gelte erst recht fürs Publikum.

Das war in den ersten Jahren noch vorsichtig. Und kommt mittlerweile zu Tausenden (rund 15.000 Besucher zählt man pro Jahr). Bei den Spielorten gäbe es natürlich Stammkunden, „wir haben aber von ganz kleinen bis ganz großen alles dabei“. Auch die Lunzer Seebühne (im Sommer) oder die Melker Tischlerei. Dort macht Kuratorin Julia Lacherstorfer am 30. Oktober mit Alma zum zehnten Bandjubiläum „Furo:re“. Und bringt am 19. November ins Kremser Kino im Kesselhaus ihr Solo-Debüt „Die Spinnerin“ mit.

Und wie geht’s mit der neuen Musik in NÖ weiter? 2022 beschäftigt sich musik aktuell mit Menschen- und Musikrechten, 2023 ist die Percussion an der Reihe.

www.musikfabrik.at