„Buhaha“ im Stadtmuseum Wr. Neustadt

Seine spitze Feder haben manche gefürchtet, die meisten aber geliebt. 17 Jahre lang waren die Karikaturen von Reini Buchacher allwöchentlich in den NÖN-Ausgaben im südlichen Niederösterreich zu finden und haben für viele Lacher, aber manchmal auch für Diskussionen gesorgt. „Es ist eine gute Zeichnung, wenn alle lachen bis auf einen (der Gezeichnete, Anm. d. Red.)“, so Reini Buchacher.

Vom Portraitzeichner zum Karikaturisten

Angefangen hat alles mit einer Ausstellung in Mödling, wo der Künstler Portraits bekannter Persönlichkeiten präsentierte, denn „ich habe Portrait und Akt im Abendkurs an der Akademie für bildenden Künste in Wien studiert“. Bei dieser Ausstellung war auch der damalige NÖN-Redakteur Ludwig Zechmeister, der „auf mich zukam und fragte, ob ich auch Karikaturen zeichnen könnte. Ich habe es versucht und es kam echt gut an“.

Von 1983 bis ins Jahr 2000 erschienen Buchachers Zeichnungen in den NÖN-Ausgaben. „Am liebsten habe ich den Noldi Grabner gezeichnet, aber auch Karl Pietsch, Gustav Kraupa, Traude Dierdorf und Klaus Schneeberger kamen oft vor. Der jetzige Bürgermeister hat noch heute eine Zeichnung von mir in seinem Büro hängen.“ Zu den Karikaturen in der NÖN kamen Aufträge von anderen Medien und 1989 folgte der erste Bildband mit dem Titel „Blattschüsse“. Mittlerweile sind es zehn Bücher und eine unüberschaubare Menge an Zeichnungen, die immer noch wächst.

Es braucht Talent und ein „dickes Fell“

Buchacher ist zwar schon in Pension, „aber nicht als Karikaturist“. Derzeit zeichnet er im Auftrag von Richard Lugner für dessen Lugner-City und natürlich auch für Privatkunden. Was zeichnet einen guten Karikaturisten aus? „Ich hatte den Vorteil, dass ich Portrait-Malen studiert habe und die Liebe zum Portrait ist einfach die Grundvoraussetzung. Allerdings habe ich mit den Jahren auch gelernt, dass man dabei auch von den bewährten Kunstschemata abweichen kann und muss.“

Außerdem sollte man in diesem Beruf ein „dickes Fell“ mitbringen, denn Anfeindungen gehören auch dazu. „Mir hat man zweimal Schläge angedroht und ein Mann hat mir in einem Lokal sogar seine in der Jacke eingesteckte Waffe gezeigt, aber passiert ist gottlob nie etwas.“

Altbürgermeister Peter Witmmann mit „Fanpost“. Foto: zVg

Die Ausstellung von Reini Buchacher im Museum St. Peter an der Sperr ist von 26. Jänner bis 19. Februar zu sehen und wird „einen Querschnitt durch die letzten 40 Jahre“ bieten.

Und was macht ein Karikaturist, wenn er den Bleistift weglegt? Buchacher: „Ich entspanne am liebsten beim Skifahren und in der Sauna. Außerdem male ich immer noch Portraits und Akte.“