45 Jahre Allegro Vivo: „Das Geheimnis ist die Liebe zur Musik“

NÖN: Bijan Khadem-Missagh, vor 45 Jahren haben Sie Ihr erstes Festival, das damals noch Internationales Kammermusikfestival Austria hieß, eröffnet. Wie und wo war das?

Bijan Khadem-Missagh: Das erste Konzert war im Stift Altenburg, ich glaube, mit Haydn und Vivaldi und den „Vier Jahreszeiten“. 45 Jahre sind wirklich eine lange Zeit, da kann man nur in Dankbarkeit zurückblicken!

Blicken wir noch ein bisschen länger zurück. Wie fing's überhaupt an? Und wieso gerade im Waldviertel?

Bijan Khadem-Missagh: 1977 habe ich das Tonkünstler-Kammerorchester gegründet. Und hab' dafür einen Spielort gesucht, außerhalb von Wien. Eigentlich wollte ich nach Atzenbrugg gehen. Aber in der Kulturabteilung des Landes hat man mir das Waldviertel vorgeschlagen, Stift Altenburg und Schloss Breiteneich. Dort haben wir begonnen.

1979 war das, da war der heutige Festivalleiter, Vahid Khadem-Missagh, gerade einmal 2. Woran erinnern Sie sich noch?

Vahid Khadem-Missagh: Das Erste, woran ich mich erinnere, sind unglaublich viele alte Gemäuer [lacht]! Und die Deckenfresken in Stift Altenburg, die ich mir angeschaut hab'... Und, natürlich, die Klänge!

45 Jahre später ist aus NÖs ältestem Kammermusikfestival eines der größten geworden. Was hat sich aus Ihrer Sicht am meisten verändert?

Bijan Khadem-Missagh: Es war das erste Kammermusikfestival Europas, heute ist es das größte! Am meisten verändert haben sich die Spielorte, von 2 auf 30. Es war am Anfang nur ein Schloss und ein Stift, die anderen sind dazugekommen. Das Kunsthaus Horn ist seit 1988 dabei, hier ist seither auch unser Büro (davor war der Sitz in Baden). Begonnen haben wir mit zwei Wochen, jetzt sind es sechs. Bei den Konzerten waren es damals fünf, heute 50. Und bei den Studenten waren es damals 13, heute sind es 500.

Wie wichtig waren die Kurse – neben den Konzerten?

Bijan Khadem-Missagh: Die Konzerte gehören zu den Kursen und die Kurse gehören zu den Konzerten. Wir hatten ab 1981 in Mold auch weltweit die erste Abteilung für Kinder und ihre Eltern. Es hängt so viel von der Beziehung zwischen Kindern und Eltern ab. Ich hab' auch mit meinem Vater Bach-Doppelkonzert gespielt, da war ich 11... Und Allegro Vivo – den Namen habe ich 1989 für das erste Festivalbuch gefunden und gleich behalten – ist keine Veranstaltungsreihe von Konzerten, hinter Allegro Vivo steht eine Lebensphilosophie. Uns ging es nicht nur um die Weitergabe der Musik an die nächste Generation, sondern auch um eine Haltung: dass Musik der Erhabenheit der menschlichen Seele dient.

Das haben Sie auch an Ihren Sohn weitergegeben, der 2017 auch die Festivalleitung von Ihnen übernommen hat.

Bijan Khadem-Missagh: 2016 hab' ich mein letztes Festival gemacht – und meiner verstorbenen Frau Shirin gewidmet. Vahid ist im Prinzip so alt wie das Festival. Er war jemand, der für mich Allegro Vivo verkörpert hat.

Vahid Khadem-Missagh: Ich hab' Allegro Vivo als so etwas Kostbares gesehen. Und ich hab' schon überlegt, wie ich's mache. Mir war wichtig, dass auch Neues entsteht.

Was wünschen Sie sich für die nächsten 45 Jahre?

Bijan Khadem-Missagh: Dass die jungen Teilnehmer den Geist von Allegro Vivo in die ganze Welt hinaustragen!

Vahid Khadem-Missagh: Dass dieser Beitrag, dass die Welt ein Stückchen besser wird, noch größer wird. Und ich bin überzeugt, dass wir die Welt mit Allegro Vivo schon jetzt ein Stückchen besser machen!

Die 45. Ausgabe von Allegro Vivo läuft noch bis 17. September im ganzen Waldviertel. Zum Festivalfinale konzertiert man, wie jedes Jahr, dort, wo vor 44 Jahren alles begann: im Stift Altenburg. www.allegro-vivo.at