Landhausbrücke St. Pölten: Hundert Jahre, hundert Blicke

Historisch ist sie nicht. Schließlich ist das älteste Werk gerade einmal neun Jahre alt. Und die jüngsten stammen überhaupt aus 2022. Dafür ist sie so vielfältig wie kaum eine, die jüngste Schau auf (und in) der Landhausbrücke in St. Pöltens Regierungsviertel.

Dort feiert man heuer an allen Ecken Jubiläum (nämlich 100 Jahre Niederösterreich). Und auf der Brücke – die die Häuser 1a und 1b hoch über dem Landhausplatz verbindet – feiert man noch 20 Jahre Kunst.

Acht Künstlerinnen und acht Künstler, also jeweils zwei aus allen vier Vierteln, haben Niederösterreichs blaugelbe Viertelsgalerien für Niederösterreichs Kulturabteilung für die beiden Jubiläen ausgesucht. Und sie gebeten, „100 verschiedene Blicke“, so auch der Titel der Schau, die vergangenen Mittwoch eröffnet wurde, auf ihr Land und seine Identität zu werfen. Das Ergebnis ist so vielfältig wie das Land. Und so aktuell wie seine Kunst.

Das Konzept ist die Vielfalt Ausstellungsbrücken-Leiterin Theresia Pumhösel

Denn, so Ausstellungsbrücken-Leiterin Theresia Pumhösel: „Das ist ja nicht ein Guss, da gibt’s auch ab und zu einen Bruch. Und die Kunst ist wie die Identität etwas Wachsendes, Veränderbares. Das Konzept ist die Vielfalt!“ Also schaut da ein hölzerner Bogen (Alois Lindenbauers „Drilling“) auf drei kleine Ölbilder voll „Stiller Dunkelheit“ (von Walpurga Ortag-Glanzer). Also blickt da ein knallbuntes Gesicht (Denise Rudolf Franks „Loosing control“) auf einen in sich ruhenden Steinkreis (Alois Lindenbauers „Nahrung Natur“). Also leuchten da pastellfarbene Mindmaps über eingerollten Spiegelblechen (beide von Michael Kos) zu einer weißen Kuh mit blauem Kopf hinüber (von Franz Schwarzinger).

Also erzählen da kleine, graphitgraue Porträts (Mariana Ionitas „Memories“) von früher, während ums Eck zwei Wände voller Vogelköpfe mit Federn und Krönchen zwitschern (Dina Gerersdorfer „Beflügelungen“). Also brennt da auf einer riesigen Leinwand ein „Fegefeuer“ (von Paul Otto Sukopp), während sich davor „das Blau“ versteckt (von Eef Zipper). Die Künstlerinnen und Künstler stammen aus Altpölla und Amsterdam, Amstetten und dem rumänischen Onesti, Mistelbach und Mödling, Retz und Rannersdorf – wobei alle in Niederösterreich leben und/oder arbeiten.

Und bisher (auch) in den blaugelben Galerien in Zwettl, Mistelbach, Fischau und St. Peter in der Au ausgestellt haben. In Niederösterreichs Ausstellungsbrücke, die sich auch als Treffpunkt für Kunstschaffende und -interessierte versteht, sind die meisten zum ersten Mal zu sehen – und das bis 9. Oktober .